В Украине перечислили цены на квартиры: жилье дорожает быстрее, чем растут зарплаты и даже доллар

В Украине за 2024 год недвижимость подорожала на 12,7%. При этом, согласно данным Госстата, за четыре года жилье подорожало на 67,9%. Недвижимость дорожает быстрее, чем растут зарплаты или курс доллара.

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Об этом на своей странице в Telegram написал глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Рост цен за прошлый год на 12,7% – самый низкий показатель за десять лет. Однако в целом уже четыре года цены подряд ежегодно растут двусмысленными темпами – довольно тревожная тенденция, считает Гетманцев.

Так:

за четыре года жилье подорожало в среднем на 67,9%. В динамике оно обогнало и инфляцию за этот же период (58,1%), и рост курса доллара (48,4%), и более чем в 3,5 раза – реальную среднюю заработную плату;

В динамике оно обогнало и инфляцию за этот же период (58,1%), и рост курса доллара (48,4%), и более чем в 3,5 раза – реальную среднюю заработную плату; цены в первичном сегменте в прошлом году выросли еще большими темпами – на 15,0%, в то время как на вторичном – на 11,6%. Тем не менее, ни одного года после 2020-го рост цен не вкладывался в однозначный диапазон, а всего за 2021-2024 годы первичное жилье подорожало на 68,7%, а вторичное – на 67,3%.

После начала полномасштабной войны проблема недоступности жилья обострилась. Были разрушены миллионы квадратных метров жилья, а стоимость нанесенного ущерба оценивалась на начало прошлого года в 60 млрд долларов (это самая большая статья потерь в результате войны, вскоре ожидаем обновленного отчета Всемирного банка, Европейской Комиссии и ООН "Четвертая быстрая оценка нанесенного ущерба и цифр на восстановление Украины").

С ипотекой дела обстоят сложно, и если вывести за скобки государственную программу есть Оселя (по которой, впрочем, с октября 2022 года выдано всего 15,1 тыс. кредитов на общую сумму менее 24,6 млрд грн) – то говорить о ней особенно нечего.

"Если посмотреть на сам масштаб проблемы, который я привел немного выше, и темпы роста цен на жилье - то в ее решении потребуется очень много лет", - отметил Гетманцев.

Как ранее писал OBOZ.UA, на Украине налог на недвижимость в 2025 году придется заплатить всем владельцам большой недвижимости. "Большая" в понимании Налогового кодекса – это квартира от 60 квадратов и дом от 120 квадратов. Если есть и квартира, и дом, то эти две цифры суммируются (то есть большой будет считаться площадь от 180 квадратов).

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