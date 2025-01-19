В Украине пересчитали цены на квартиры: где больше всего подорожала и сколько теперь стоит новая недвижимость

Рынок первичной недвижимости в Украине демонстрирует региональную разницу в стоимости, причем самые высокие цены зафиксированы во Львове, Киеве и Ужгороде. В частности, во Львове средняя цена составляет 55700 грн/м².

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Об этом стало известно по инфографике одного из крупных профильных порталов. Рынок недвижимости в Украине продолжает меняться под влиянием экономической нестабильности и войны. Несмотря на все вызовы, цены на жилье в новостройках остаются высокими, особенно в регионах с развитой инфраструктурой.

Аналитики представили актуальные данные о средней стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья, и эти цифры демонстрируют значительную региональную разницу. Среди городов с самой высокой средней ценой за квадратный метр на первичном рынке лидером является Львов – 55 700 грн/м².

На втором месте находится Киев, где средняя стоимость составляет 53 000 грн/м². Ужгород занимает третье место с показателем 46 200 грн/м². Кроме этих трех городов, в перечне самых дорогих регионов также:

Черновцы – 41 900 грн/м² ;

– ; Ровно – 39 700 грн/м² ;

– ; Луцк – 36 800 грн/м².

Параллельно с ценами аналитики рассчитали, сколько лет среднестатистическому украинцу понадобится, чтобы накопить на квартиру. В этом рейтинге Львов также занимает первое место: жителям города придется экономить более 13,8 лет. Ужгород и Киев следуют с показателями 12,9 лет и 13,5 лет соответственно.

В то же время в некоторых регионах покупка квартиры возможна быстрее. Например:

в Житомире – 10,5 лет ;

; в Ровно – 10,3 года ;

; в Черкассах – 10,1 года.

Вопрос выбора между первичным и вторичным рынками всегда был актуален для покупателей. Как отмечает эксперт по недвижимости Елена Бондарук, ранее предпочтение отдавалось первичному рынку из-за возможности самостоятельного выполнения ремонта, что в результате позволяло значительно увеличить стоимость жилья во время продажи.

Ранее квартиры с ремонтом стоили на 1000 долларов дороже квадратного метра, чем новостройки без отделки. Средний ремонт с меблировкой обходился в 400-500 долларов/м².

В настоящее время ситуация изменилась. В результате и экономические факторы владельцы квартир на вторичном рынке снижают цены, чтобы оставаться конкурентными. Это делает вторичное жилье более выгодной альтернативой для тех, кто стремится сэкономить.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во многих крупных городах владельцы 1-комнатных квартир переписали стоимость их аренды. Причем в сторону как удорожание, так и удешевление. Например, за последние 6 месяцев больше всего цена на аренду такого жилья выросла в Ивано-Франковске - на 16%, до средних 14 000 грн.

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