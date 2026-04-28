В Украине становится все меньше молока: будет ли дефицит и чего ждать от цен

Молочные продукты в Украине могут подорожать на 15-25%, в зависимости от вида продукции. Уже сейчас производители говорят об угрозе закрытия 10-15% малых и средних молочно-товарных ферм в Украине. Дефицит сырого молока в Украине возможен, однако это не означает дефицита молочной продукции, ведь почти 30% "молочки" сейчас экспортируется.

Видео дня

Сейчас производители жалуются на давление роста цен на энергоносители, низких закупочных цен, повышения производственных затрат и вызовов, связанных с войной и новыми требованиями ЕС. Поэтому по предварительным данным Госстата, в марте 2026 года хозяйства всех категорий произвели молока-сырья на 59,7 тыс. тонн меньше относительно марта 2025 года – "минус" 10,7%. Об объемах производства сообщили в Ассоциации производителей молока Украины.

В то же время новых данных говорится, что предприятия-производители все же увеличили надои. Например, в марте-2026 молока-сырья произвели на 4,9% по сравнению с мартом 2025-го. Однако в хозяйствах населения объемы надоя в марте 2026 года упали на 25,8% относительно марта 2025-го.

Среди вызовов отрасли в Ассоциации называют падение закупочных цен и повышение производственных затрат. Также среди проблем перечисляют:

скачок цен на нефть в результате войны на Ближнем Востоке – это привело к удорожанию логистики , дизельное топливо является ключевым топливом для сельхозтехники во время проведения полевых работ;

, дизельное топливо является ключевым топливом для сельхозтехники во время проведения полевых работ; блокада Ираном судоходства через Ормузский пролив, из-за чего подорожал природный газ – он используется при сушке зерна и в производстве удобрений, доля газа может составлять 90% стоимости удобрений.

Из-за действия этих факторов, ожидается значительное подорожание кормов, и впоследствии может вырасти цена на "молочку". Однако в ближайшее время ожидать резкого повышения цены на молочные продукты не стоит, рассказала медиа заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

Но начиная с осени молочные продукты могут подорожать на 15-25%, в зависимости от вида продукции. Также, по ее словам, в Украине может произойти дефицит сырого молока, однако это не повлияет напрямую на потребителей.

"Мы ожидаем дефицит сырого молока в Украине, но это не означает, что будет дефицит молочных продуктов. Сейчас до 30% сырого молока в Украине перерабатывается на продукты, которые идут на экспорт. Поэтому в случае уменьшения производства сырого молока экспортный потенциал сократится и продукции для внутреннего рынка будет достаточно", – объясняет Жупинас.

Ранее OBOZ.UA писал, что за последний год в Украине заметно подорожали молочные продукты. За год цены выросли почти на все. Кроме инфляции и остальных внутренних факторов, ситуацию усугубляет война на Ближнем Востоке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!