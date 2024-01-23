В Украине оживают интернет-магазины, активность идет на рекорд: назван топ товаров и ключевые тенденции

Онлайн-продажа товаров и услуг в Украине, несмотря на продолжающуюся войну, не просто возвращается к довоенным показателям работы, а и демонстрирует довольно стремительный рост. Для многих бизнес-ниш 2023 год вообще оказался рекордным, украинские e-commerce площадки растут даже быстрее зарубежных, интернет-магазины активно интегрируются в маркетплейсы, а у потребителей формируются новые привычки.

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О том, как меняется рынок электронной коммерции в Украине, какие его сегменты растут особенно активно и каковы перспективы, OBOZ.UA рассказал CEO и co-founder в Elit-Web Игорь Воловой. Также он поделился результатами исследований о том, какие товары украинцы чаще всего покупают в интернете, и на какие нюансы работы брендов обращают внимание.

Онлайн-магазины и война: как боевые действия повлияли на e-commerce

По данным Statista, до начала полномасштабного вторжения рынок e-commerce в Украине демонстрировал стабильный рост. Показатели были такими:

2019 год – $1,75 млрд;

2020-й – $2,49 млрд;

2021-й - $3,14 млрд.

Ожидалось, что в 2022 году удастся приблизиться к отметке в $4 млрд. Однако 24 февраля 2022-го началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, и объемы рынка электронной коммерции стали антирекордными, всего $310 млн.

"Многие ожидали, что восстановление будет очень медленным. Однако уже в 2023 году объемы возобновились почти до уровня 2019 года и составили $1,7 млрд. По прогнозам, в 2024 году эта сумма достигнет отметки в $2,08 млрд, а в 2025 – $2,5 млрд", – отметил Воловой.

По его словам, прогнозировать в условиях военной нестабильности достаточно сложно. "Однако объективные данные позволяют нам считать, что перспективы украинского e-commerce действительно оптимистичны. Это подтверждают и наши собственные наблюдения за динамикой активности потребителей на протяжении 2022-2023 годов", – отметил специалист.

Покупательские привычки изменились: на что смотрят клиенты

Существенные изменения привычек покупателей начались еще в период пандемии Covid-19. Полномасштабная война лишь дополнительно стимулировала их формирование. Сейчас специалисты выделяют три главных фактора, которые влияют на покупательскую активность украинцев:

доступность товаров:

простота и удобство коммуникации;

скорость и удобство доставки.

"В 2023 году на украинском рынке появилось много дропшиперов, в частности на Prom.ua, OLX и в Instagram. Такой формат работы более удобен, а главное – дешевле для бизнеса. Не нужно создавать свой сайт, заниматься его продвижением и вкладывать много средств в рекламу. Есть готовые платформы, на которых можно начать работать уже сегодня. Опять же, в современных украинских реалиях такой подход более рационален и выгоден", – считает Воловой.

В частности, тот же Instagram уже давно превратился из обычной соцсети с фото в мощную торговую площадку. На это, по словам специалиста, есть несколько причин:

значительная часть активных интернет-пользователей уже зарегистрирована в Instagram, поэтому им не нужно выполнять дополнительных действий для заказа товара;

формат Instagram-публикаций и рекламы позволяет рекламодателям ярко презентовать товар или услугу с помощью фото и видео и удобно работать с контентом;

Instagram предоставляет удобные возможности для коммуникации между покупателем и продавцом, без необходимости переходить на другую платформу.

Впрочем, у инстаграмных продавцов отмечаются проблемы со скоростью отправки товаров. "В этом плане интернет магазины с собственными складами и продуманной логистикой имеют существенное преимущество. Но в целом оба формата заслуживают внимания и актуальны для украинского покупателя", – подчеркивает Воловой.

Самые популярные товары: что и как продавать в Украине в 2024 году

По результатам исследования Speka, в ходе которого проанализированы продажи на Prom, Shafa, Kabanchik, более 10 млн украинцев совершают покупки онлайн. Среди самых распространенных покупок в сети:

чехлы для телефонов;

кеды и кроссовки;

женские духи;

корма и лакомства для домашних питомцев.

Также существенно возрос спрос на комплектующие для касок и бронежилетов, биодобавки, садовые растения, автозапчасти и косметику.

"Общая картина выглядит так, что в Украине быстрее растут продажи относительно недорогих товаров. А вот динамика продаж более дорогой продукции (техники, электроники, автомобилей и т.п.) не столь выражена, хотя по сравнению с 2022 годом она тоже ощутима", – отмечает Воловой.

Какие бренды выбирают украинцы и какая реклама действительно работает

Что касается рекламы, подходы украинских компаний порой довольно сильно отличаются. Одни бренды пытаются сконцентрироваться на позитиве и делиться яркими эмоциями, другие предпочитают создание рекламы с учетом военных реалий. "Так или иначе, ключевой составляющей успешной рекламы становится ее эмоциональность и способность вызывать у аудитории чувства, а не просто подача нужной информации. Но здесь есть определенная сложность, о которой нам следует поговорить отдельно", – рассказал Воловой.

Так, после начала полномасштабной войны исследовательская компания Gradus провела исследование с целью определить главные факторы выбора украинцами бренда. Результаты показали, что для украинцев важнейшими для выбора являются:

поддержка ВСУ - 44%;

выход бизнеса из России - 34%;

волонтерская деятельность - 21%;

наличие понятной политической позиции – 18%;

язык коммуникации бренда – 16%.

Однако в 2023 году ассоциация RAU определила список брендов с лучшей рекламой. И бренды-лидеры в большинстве своем не затрагивают тему войны. А вот антитрендами стали так называемые шароварщина и байрактарщина в рекламе.

"Попытки некоторых компаний спекулировать на военной и патриотической тематике в основном воспринимаются украинцами негативно. Это наблюдалось в 2022 году и еще больше усилилось в 2023 году", – констатировал специалист.

Он посоветовал интернет-бизнесу рекламировать не товар или услугу, а реальную пользу, которую они приносят. "Покупателю не нужна зарядная станция EcoFlow, ему нужна возможность комфортно жить и работать в условиях блекаутов (их, к счастью, долгое время уже нет). Он не хочет покупать новый смартфон, ему нужен быстрый, надежный и безотказный гаджет на каждый день", – объяснил Воловой.

Также специалист рекомендуют продавцам не "давить на жалость". "Украинцы сейчас находятся в состоянии эмоциональных качелей – это правда. А потому и говорить о каком-то едином тренде в рекламных настроениях довольно сложно. Однако, опираясь на собственные наблюдения и опыт, можем утверждать, что общее настроение украинцев в большинстве своем победоносное. Следовательно, мы советуем рекламодателям чаще делать акцент на позитиве, делиться хорошими эмоциями и не пытаться "давить на жалость", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в скором времени в Украине может появиться сильный конкурент для Rozetka. Один из крупнейших маркетплейсов Турции – Hepsiburada – решил выйти на украинский рынок, однако сперва в тестовом формате.

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