В Украине готовятся переписывать цены на квартиры: почему ожидается подорожание жилья

Поддержанный народными депутатами в первом чтении законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов, не затрагивает напрямую сферу строительства – однако опосредованное влияние на нее окажет (в случае окончательного принятие документа в нынешнем виде). В частности, повышение военного сбора до 5% увеличит операционные расходы, что может привести к росту цен на жилье и другие строительные объекты.

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Об этом рассказал глава правления Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов. Авторы материала напоминают: военный сбор взимается при покупке недвижимости и обычно делится поровну между покупателем и продавцом.

"Соответственно, при условии повышения сбора с 1,5% от стоимости "квадратов" до 5%, покупателю придется переплатить за квартиру дополнительные 1,75%. А девелопер эти же 1,75% потеряет из своего дохода. Есть вероятность того, что, чтобы компенсировать свои потери, многие девелоперы пересмотрят цену квадратного метра в сторону увеличения", – объяснили они.

Кроме того, подчеркивается, на цене квадратного метра может отразиться не только увеличение военного сбора, но и установление ставки налога на прибыль для финансовых учреждений на уровне 25%. Ведь если продажа недвижимости происходит через фонд финансирования строительства, "к обязательным платежам прилагается вознаграждение управляющего фондом" – компании, сопровождающей сделку.

"И если из своего вознаграждения вместо текущих 18% управляющий будет вынужден платить 25% налога на прибыль, потерянную разницу ему придется компенсировать. Опять-таки, переложив дополнительную финансовую нагрузку на покупателя", – объяснили аналитики.

В целом же, констатировал в свою очередь Фаворов, увеличение налогов "усложняет условия для развития строительной отрасли". Которая, по его словам, уже страдает от нехватки инвестиций и низкого спроса на недвижимость.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине планируют изменить налоги на недвижимость. Сейчас за каждый "лишний" квадратный метр нужно платить до 1,5% минимальной зарплаты, а по новым правилам могут считать, исходя из стоимости жилья. Соответствующие изменения предусмотрены Национальной стратегией доходов.

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