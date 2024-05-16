В Украине запускают обновленный поезд по важному маршруту: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" восстановила прямое железнодорожное сообщение Славутича с Киевом. Теперь на этом важном маршруте, соединяющим столицу с городом, находящемся в Черниговской области (хотя формально он входит в состав Киевской), будет курсировать современный модернизированный электропоезд. Стоимость билетов на который составляет около 100 грн.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: для этого в Славутич был продлен маршрут регионального электропоезда Фастов – Чернигов.

"Также в сообщении Чернигов – Славутич будут курсировать дополнительные пригородные поезда №6859/6860 (ежедневно, кроме выходных). И №6862 (ежедневно)", – говорится в сообщении.

Расписание поезда из Киева в Славутич

Региональный поезд №894/893 отправляется из Славутича по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам в 16:19. Прибывает:

в Киев – в 20:26;

в Фастов – в 21:44.

В обратном направлении поезд №892/891 отправляется из Фастова в 07:00. Отправление из Киева – в 08:11. Прибытие в Славутич – в 11:46.

Сколько стоят билеты на поезд

На 17 мая билеты на рейс из Киева в Славутич продаются на сидячие места 3 класса. Их стоимость – 92,03 грн.

Из Славутича в Киев билеты также продаются на сидячие места 3 класса. И стоят так же.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" запускает дополнительный поезд на важно направлении из Киева в Сумы. Поезд будет дневным – т.е., будет прибывать на конечную станцию в день отправления. Курсировать же он будет временно – с 18 по 26 мая.

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