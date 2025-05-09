В Украине ощутимо выросли зарплаты: кому теперь платят значительно больше 30 тысяч
В Украине увеличился размер предлагаемых зарплат. В апреле работодатели были готовы нанимать сотрудников на средние 24 500 грн, что сразу на 500 грн выше, чем месяцем ранее. Самый большой рост зафиксирован в сфере "транспорт, автобизнес" – на 8%, до средних 35 000 грн.
Также, рассказали OBOZ.UA на крупном кадровом портале, ощутимо выросли зарплаты в сфере "продажи, закупка" – на 5%, до средних 32 500 грн. А кроме того:
- "Юриспруденция" – на 5%, до средних 25 000 грн.
- "Страхование" – на 4%, до 25 975 грн.
Кому в Украине платят больше всего
В целом же, подчеркнули специалисты, самые высокие зарплаты в Украине – без учета Сил обороны, ITи руководящих должностей – предлагают медиабайерам (занимаются закупкой рекламних площадок) – в среднем, 65 000 грн. А кроме того:
- брокерам – в среднем, 60 000 грн;
- ортодонтам (стоматологи, специализирующиеся на выравнивании зубов и коррекции прикуса) – 58 750 грн;
- эндодонтистам (стоматологи, которые лечат внутренние ткани зуба, включая корневые каналы) – 55 000 грн);
- водителям-международникам – 55 000 грн;
- аккумуляторщикам (обслуживают, ремонтируют и заряжают аккумуляторные батареи) – 52 500 грн;
- риэлторам – 52 500 грн;
- трейдерам – 52 500 грн.
В Украине за работу на дому готовы платить более 40 тысяч
Вместе с тем, украинские работодатели активно ищут сотрудников на удаленную работу – на кадровых порталах таких вакансий насчитываются тысячи. При этом зарплаты за такую занятость предлагают большие – в отдельных случаях украинцы могут рассчитывать на около 40 000 грн.
Так, образовательное агентство готово платить от 25 000 до 50 000 грн менеджеру по образованию за границей. Среди необходимых навыков:
- английский язык на уровне Upper-Intermediate и выше,
- коммуникабельность, клиентоориентированность.
Гостиничная управляющая компания предлагает от 50 000 до 60 000 грн менеджеру по туризму. Ключевой задачей будет продажа услуг компании по входящим теплым обращениям покупателей – через звонки, сообщения в Instagram и Facebook.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем,в ближайшее время резких изменений на рынке труда Украины не ожидается: в основных секторах экономики не предвидится ни существенного увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее, часть компаний всё же планирует пересматривать численность персонала. Причём эти ожидания часто негативные: в ряде ключевых отраслей увольнения будут происходить значительно чаще, чем наем новых сотрудников.
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