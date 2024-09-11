Украинцам рассказали, как приготовить полноценный обед за 18 грн: люди остались недовольны. Видео
В сети распространяется видео, как украинка приготовила обед, стоимость порции которого составляет 18 грн. В нее вошли: основное блюдо, второе, десерт и стакан компота. Впрочем, не все оказались довольны таким подходом – распространяются и критические замечания касательно реальности цен.
Видео с процессом покупки продуктов распространила пользователь Instagram bez_zaivyh_vytrat. При этом акцентируется: все продукты покупались из расчета приготовления обеда на семью на 2 дня и вместе потянули на 119 грн.
В то же время, вес купленных продуктов не указывается. В целом, куплены были:
- мука – на 2,8 грн;
- фарш – на 34 грн (+9 грн на суп);
- перец – на 32 грн;
- яйца – на 12,5 грн;
- рис – на 7,5 грн;
- яблоки – на 5 грн;
- картофель – на 3,5 грн;
- лук – на 2,4 грн;
- морковь – на 1,9 грн;
- сахар – на 6 грн;
- сливы – на 3 грн.
Рецептов автор видео не дает, однако демонстрирует, что приготовить удалось суп с фрикадельками, фаршированный перец, шарлотку и компот. По ее словам:
- приготовленного хватит семье на 2 дня;
- стоимость одной порции обеда составляет 18 грн.
Довольны не все
Впрочем, некоторые из пользователей Instagram остались недовольными озвученными ценами. В частности, они усомнились, что миску перцев можно купить за 34 грн.
Другие пожаловались, что в их населенном пункте все стоит дороже.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине резко подорожали помидоры – достигнув самых высоких уровней за последние семь лет. В частности, на крупном оптовом рынке "Шувар" помидор салатник стоит 45 грн/кг, тогда как в прошлом году в это время его цена находилась на уровне 25 грн/кг.
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