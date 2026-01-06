В Украине ощутимо изменилось количество "плохих" кредитов: какая ситуация в банках

Банковский сектор Украины стабилизируется – количество неработающих кредитов (NPL) заметно сократилось. Впрочем, больше всего таких займов – именно в государственных банках.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Главной причиной стал рост объема качественного кредитования.

Как изменилась ситуация на кредитном рынке

Нардеп пояснил, что за 11 месяцев прошлого года валовой объем кредитного портфеля в Украине увеличился почти на 20% – до 1,555 трлн грн. В то же время абсолютный объем NPL сократился до 371,8 млрд грн.

Это означает, что за прошлый год уровень неработающих кредитов в банках снизился с 30,29% в январе до 23,9% в декабре (-6,4 п.п.). Изменения еще более разительные, если сравнивать с ситуацией сразу после полномасштабного вторжения – в начале 2023 года доля NPL составляла 38,12%.

Это свидетельствует о постепенном откате и стабилизации финансовой системы. Снижение произошло прежде всего благодаря росту объема качественного кредитования, подчеркнул Гетманцев.

"Особенно показателен прогресс в работе с корпоративным сектором, где доля неработающих кредитов упала на 8,1 п.п. до уровня 30,9%, и среди физических лиц, где показатель составляет 12,5% (–2 п.п.). Эти данные – индикатор того, что украинский бизнес не только адаптировался к сверхсложным условиям, но и пытается выполнять свои обязательства перед финансовыми учреждениями", – добавил председатель финкомитета Рады.

Где больше всего неработающих кредитов

Кроме того, нардеп высветил и основной вызов на 2026 год. По его мнению, это ситуация в государственных банках, где доля NPL является высокой (35,47%).

"Убежден, что НБУ, государственные и коммерческие банки должны сфокусироваться на работе с NPL для максимальной активизации рынка кредитования. Ведь доступный кредитный ресурс сегодня является вопросом выживания бизнеса. Особенно – в прифронтовых регионах, где предприниматели работают под постоянными обстрелами", – резюмировал Гетманцев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с украинцев, которые задолжали финансовым учреждениям деньги, могут взыскивать долги в судебном порядке. Но порой такие долги передаются коллекторским службам, которые используют фальшивые повестки с целью запугать должников – чтобы они вернули средства самостоятельно.

