В Украине объявили массовый набор работников: какие профессии самые востребованные

В январе 2025 года в Украине опубликовали такое же количество объявлений с вакансиями о работе, как и в последний мирный месяц до полномасштабного вторжения России. Чаще всего ищут представителей рабочих специальностей, обслуживающий персонал, а также продавцов и специалистов по закупкам.

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Об этом свидетельствуют данные большого кадрового портала. Всего в январе украинские работодатели опубликовали 94985 вакансий, что на 7% больше, чем в декабре, и почти так же, как в январе 2022 года – 97349 вакансий.

При этом структурно вакансии распределены неравномерно, поскольку в прифронтовых регионах работы гораздо меньше, чем было до полномасштабного вторжения. Областями-лидерами по количеству опубликованных вакансий являются:

Киевская - 31 489 вакансии (+4% к декабрю);

(+4% к декабрю); Львовская - 8320 (+10%);

Днепропетровская - 8 126 (+2%);

Одесская - 5323 (+10%);

Харьковская - 2 949 (+13%).

Наибольший прирост вакансий - в категории "Красота, фитнес, спорт" (+29%) : ищут массажистов, специалистов по лазерной эпиляции, парикмахеров и мастеров маникюра.

"Рабочие специальности, производство" – 15 932 вакансии (+5% к декабрю);

– 15 932 вакансии (+5% к декабрю); "Сфера обслуживания" – 13 927 (+6%);

– 13 927 (+6%); "Продажа, закупка" – 11 888 (+11%).

При этом работникам начали предлагать более высокие зарплаты – за год оплата труда в среднем выросла на 17% : с 19,5 тыс. до 22,8 тыс. грн, а в целом ряде сфер средние зарплаты за год выросли более чем на 50%. Прежде всего, речь идет о тех отраслях, где наблюдается ощутимый дефицит кадров, например, радиотехникам за год стали платить почти вдвое больше.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в начале 2025 года в Украине 13,3 млн человек официально работают, около 1 млн активных безработных ищут работу, но еще 12,5 млн украинцев остаются экономически неактивными. Несмотря на большое количество безработных, рынок труда страдает острой нехваткой кадров, особенно в производственной и технической сферах.

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