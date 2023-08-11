В Украине обвалились цены на популярную крупу: названа причина

Цены на гречку в Украине по сравнению с прошлым годом упали на 53%. Стоимость популярной крупы вернулась к значениям, которые фиксировались до полномасштабной войны, – в среднем 44,4 грн/кг.

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Об этом сообщили в "Украинском клубе аграрного бизнеса" (УКАБ). Подсчеты также подтвердил директор агропромышленного департамента группы "Агротрейд" Александр Овсяник, пишет Agronews.

По словам Овсяника, цены упали на фоне стабилизации спроса и предложения на гречку. Он отмечает, что для аграриев у гречки в этом году нет "чрезвычайно привлекательного экономического эффекта".

По информации Минагрополитики, в 2022 году посевы гречихи по сравнению с довоенным 2021-м выросли более чем на 30%. Общая площадь под урожай текущего года составила 120,7 тыс. га, что почти полностью совпадает с площадью уборки гречихи в прошлом году – 121 тыс. га.

При этом внутреннее потребление оценивается в 125-130 тыс. т/год. "В этом сезоне с учетом переходных остатков наш имеющийся ресурс будет составлять 165 тыс. т, чего пока предостаточно как для обеспечения внутренних потребностей, так и для формирования экспортного потенциала на уровне не менее 20 тыс. т", – заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

При средней цене около 45 грн/кг гречку в Украине можно купить и дешевле. Например, по состоянию на 11 августа, гречку за 37 грн/кг продают в "АТБ", а за 38 грн – в "Сильпо". Тем не менее в продаже есть и крупа по 65-70 грн за кило.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом в Украине ощутимо подорожала еда. За год – с июля 2022 года по июль 2023-го – цены выросли на 12,8%. Больше всего – на яйца, которые подорожали сразу на 56,4%.

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