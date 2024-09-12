В Украине образовался черный рынок драгоценных металлов: как повлияли ограничения НБУ

Украинцы нашли пути обхода лимиты для вывода валюты за границу. Поэтому Национальный банк Украины был вынужден отдельно ограничить покупку часов, ювелирных изделий, а также драгоценных камней и коллекционных монет.

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Как объяснил финансовый эксперт Алексей Козырев, большое количество клиентов банков пользовались схемами для обхода ограничений. По его словам, новые лимиты не коснутся 98% клиентов банков.

"Они начали покупать за границей, например, те же монеты из драгоценных металлов, а затем наладили бизнес: люди, которые возвращались в Украину, или постоянно ездящие "челноки" завозили монеты в Украину полулегальным способом. В основном это было для нумизматического рынка Украины, рынка марок и других вещей", – отметил эксперт.

Козырев подчеркнул, что это повлекло за собой дополнительный отток валюты из Украины, благодаря чему некоторые люди могли выводить за границу значительные суммы. Кроме того, это способствовало появлению теневого рынка драгоценных металлов, поскольку в условиях запрета на покупку банками золотых слитков за границей образовался вакуум, который начали закрывать нелегальными и полулегальными способами.

"От этого теряют и банки, и белая экономика, а средства утекают за границу. Потому эти ограничения нужно было вводить. Но с другой стороны, мы должны понимать, что когда вводятся ограничения, появляются новые схемы их обхода", – добавил Алексей Козырев.

По его словам, аналогичная ситуация сложилась с ограничениями на расчеты, связанными с недвижимостью. В частности, речь идет об уплате комиссий посредникам.

"Здесь тоже был вариант обхода ограничений. Когда завышались такие расходы, население якобы проплачивало какие-то услуги по недвижимости, а там эти деньги по факту конвертировались в иностранную валюту и таким образом тоже выводились за границу", - пояснил схему эксперт.

По словам Козырева, введенные Нацбанком ограничения коснутся только 2% клиентов банков. Операции оставшихся не достигают суммы лимита.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на встрече правления Нацбанка с руководителями крупнейших банков страны заместитель председателя финрегулятора Дмитрий Олийнык предложил ограничить переводы по карточкам украинцев на уровне доходов, указанных в анкете. Целесообразность этого предложения он объяснил тем, что это вредит использованию банков в противоправных схемах уклонения от уплаты налогов.

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