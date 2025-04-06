В Украине обостряется кадровый кризис: кого активно ищут работодатели

Украинскому рынку труда больше не хватает квалифицированных рабочих – в частности швей, токарей, электромонтеров, водителей и сварщиков – а также врачей разных специализаций. Именно эти специалисты критически важны для стабильного функционирования экономики и системы здравоохранения.

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Об этом рассказал Государственный центр занятости в комментарии СМИ. Высокий спрос объясняется не только нехваткой квалификации у части потенциальных работников, но и растущей текучестью кадров. Многие вынуждены менять место жительства или уезжают из страны, что еще больше обостряет ситуацию.

Еще одним уязвимым звеном остаются медицинские работники. В Украине не хватает семейных врачей, терапевтов, педиатров и медицинских сестер. В некоторых общинах это приводит к тому, что медицинскую помощь невозможно получить вовремя, а нагрузка на существующих врачей стремительно растет.

Проблема заключается не только в нехватке кадров, но и в нежелании специалистов работать в условиях стресса, нестабильности и низкой заработной платы. Часть врачей также была мобилизована, а некоторые уехали за границу.

В сфере торговли и обслуживания ситуация не лучше. Больше всего вакансий касается продавцов, баристов, официантов, администраторов, поваров и охранников. На "Едином портале вакансий" только продавцов ищут более 19 тысяч.

В общепитах и розничной торговле текучесть кадров стала хронической проблемой – работники часто увольняются из-за стресса, низкой оплаты труда и отсутствия стабильности. На 31 марта 2025 года украинские работодатели подали 221 тысячу вакансий. Наибольший спрос:

в сфере торговли и услуг : продавцы (19 тыс.), администраторы (7 тыс.), повара (5 тыс.), охранники (3 тыс.), баристы и официанты (по 2 тыс.);

: продавцы (19 тыс.), администраторы (7 тыс.), повара (5 тыс.), охранники (3 тыс.), баристы и официанты (по 2 тыс.); квалифицированные рабочие : водители (11 тыс.), слесари (5 тыс.), электричества (2 тыс.);

медицинские и технические специалисты : врачи (4 тыс.), бухгалтеры (7 тыс.), инженеры (6 тыс.), фармацевты (3 тыс.), медсестры (2 тыс.);

: врачи (4 тыс.), бухгалтеры (7 тыс.), инженеры (6 тыс.), фармацевты (3 тыс.), медсестры (2 тыс.); неквалифицированные работники : грузчики (5 тыс.), уборщики и подсобные рабочие.

Растет и доля ищущих альтернативу классической занятости. Все больше украинцев выбирают дистанционный формат работы, фриланс или открывают собственное дело. Это реакция на нестабильную ситуацию и желание иметь больше контроля над своей жизнью.

Также наблюдается новая тенденция – работодатели активно вовлекают в работу людей пенсионного возраста, в том числе мужчин 60+. Это вынужденный, но действенный ответ на нехватку младших специалистов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, безработица в Украине после войны лишь усилится из-за значительной потери трудоспособного населения, дефицита рабочих специальностей и активной миграции граждан за границу. Для восстановления экономики страна нуждается в дополнительных 4-4,5 миллионах работников.

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