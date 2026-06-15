В Украине не хватает более миллиона работников: в каких сферах возник беспрецедентный дефицит кадров

В Украине сложилась парадоксальная ситуация: без работы могут остаться около 1,1 млн человек, но при этом работодатели не могут заполнить до 70% открытых вакансий из-за острого дефицита кадров. Из-за нехватки работников компании повышают зарплаты, а некоторые предприятия уже начали привлекать иностранных рабочих для строительства, ремонта дорог и других сфер, где не хватает персонала.

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Об этом рассказал экономист, советник президента в 2019-2024 годах Олег Устенко в эфире СМИ. По его мнению, официальные данные по безработице сегодня не отражают реальной картины на рынке труда.

По официальным данным, в Украине насчитывается около 95 тысяч безработных. Однако , если учитывать международные методики оценки, масштабы проблемы выглядят совсем иначе. По оценкам Международной организации труда, уровень безработицы в Украине может составлять около 11-12% среди экономически активного населения. В таком случае количество людей, не имеющих работы, достигает примерно 1,1 миллиона человек.

Именно поэтому эксперт считает, что официальные показатели могут быть занижены примерно в одиннадцать раз. Такое расхождение свидетельствует о серьезных структурных проблемах на рынке труда и затрудняет формирование эффективной государственной политики занятости.

На первый взгляд ситуация выглядит парадоксальной: с одной стороны, в стране есть значительное количество людей без работы, а с другой – -бизнес массово жалуется на нехватку кадров. Часть трудоспособного населения уехала за границу после начала полномасштабной войны. Значительное количество граждан мобилизовано в ряды ВСУ. Кроме того, меняется структура экономики, и спрос работодателей часто не совпадает с навыками кандидатов.

По словам Устенко, работодатели сообщают о серьезных трудностях с поиском персонала. Во многих случаях до 70% вакансий остаются незаполненными из-за отсутствия подходящих кандидатов. Именно поэтому предприятия вынуждены конкурировать за работников путем повышения заработной платы, улучшения условий труда и введения дополнительных бонусов.

Экономист назвал нынешнюю ситуацию уникальной и отметил, что даже при анализе высокотеневых экономик Латинской Америки он не сталкивался с настолько искаженной картиной на рынке труда. Украина оказалась в условиях, когда дефицит рабочей силы стал одним из главных вызовов для экономики. Предприятия нуждаются в работниках в промышленности, строительстве, транспорте, логистике, сельском хозяйстве и сфере услуг, однако найти необходимое количество персонала становится все сложнее.

Особенно остро проблема ощущается в регионах, где активно реализуются инфраструктурные и восстановительные проекты. Нехватка кадров приводит к появлению новой тенденции —привлечению работников из других стран – . В начале мая руководители нескольких украинских городов сообщали о появлении иностранных рабочих на строительстве и дорожных работах. Речь идет прежде всего о сферах, где традиционно наблюдается дефицит рабочей силы.

Эксперты отмечают, что привлечение трудовых мигрантов не означает вытеснение украинцев с рынка труда. Наоборот, иностранцы в основном занимают вакансии, на которые местных работников найти не удается. Подобная практика давно применяется во многих странах ЕС.

Эксперт отмечает, что кадровый дефицит уже стал одним из ключевых факторов повышения зарплат в Украине. Когда компании не могут найти необходимых специалистов, они вынуждены предлагать лучшие условия трудоустройства.

Если тенденция сохранится, работодатели и в дальнейшем будут увеличивать зарплаты, особенно в отраслях с наибольшей нехваткой кадров. В то же время для долгосрочного решения проблемы Украине придется работать над возвращением части граждан из-за рубежа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Министерстве образования и науки (МОН) советуют обратить внимание на такие профессии: оператор станков с числовым программным управлением, верстальщик широкого профиля, электромонтер. Таких специалистов критически не хватает на рынке труда, при этом работодатели предлагают им лучшие условия.

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