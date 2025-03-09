В Украине "рухнула" стоимость аренды 1-комнатных квартир: какие теперь цены

Собственники 1-комнатных квартир переписали стоимость их аренды во многих крупных городах. Причем преимущественно в сторону удешевления. В целом, за последние 6 месяцев аренда такого жилья снизилась в диапазоне 2-31%. Больше всего – в Полтаве на 31%, до средних 9 000 грн.

Видео дня

Также, сообщили на крупном профильном портале, значительно дешевле стало снимать квартиры в Ужгороде – здесь цены снизили на 10%.

Во Львове удешевление составило 9%. А кроме того, в:

в Ривном, Виннице – 4%;

в Киеве – на 3%;

в Хмельницком – на 2%.

Повысили же цены лишь в двух городах. В частности:

в Одессе аренда подорожала на 6%;

в Ивано-Франковске – на 3%.

В остальных же городах, по данным аналитиков, стоимость аренды 1-комнатных квартир осталась на прежнем уровне.

Сколько стоит снять 1-комнатные квартиру в Украине

По данным аналитиков, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно по средним ценам от 4000 до 17 000 грн. Дороже всего – во Львове, в среднем 17 000 грн. А кроме того:

в Ужгороде – в среднем 16 800 грн;

Киеве – 16 500 грн.

Самые низкие цены выставили в Харькове, в среднем 4 000 грн. Среди лидеров также:

Запорожье – в среднем 5 000 грн;

Николаев – 5 400 грн.

Перед арендой нужно проверять документы на жилье

В свою очередь, специалисты "Юридического советника для ВПЛ" рассказали, что перед заключением договора следует проверить документы на жилье – особенно если цена аренды слишком низкая. Дело в том, что арендодатели могут скрыть те или иные важные сведения, что в будущем может привести к проблемам. Чаще всего, по данным юристов, скрыть пытаются следующее:

квартира (дом) сдается без согласия владельца;

жилье принадлежит другим лицам;

жилье находится в ипотеке;

квартира или дом находятся под арестом;

документы на собственность оформлены ненадлежащим образом или вообще отсутствуют.

"Также арендодатель должен предъявить документ, удостоверяющий его личность", – подчеркивают юристы. Документами, подтверждающими право собственности на жилье, могут быть:

выписка из единого реестра недвижимого имущества;

свидетельство о праве собственности / о праве на наследство;

договор купли-продажи / дарения и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, во многих областях Украины переписали стоимость новых квартир – при чем преимущественно в сторону увеличения. Больше всего за год (февраль-2025 к февралю-2024) цены за квадратный метр выросли в Черновицкой области – на 22%, до средних 965 долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!