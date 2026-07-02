В Украине начнут по-новому маркировать продукты: как изменятся этикетки

В Украине запретили маркировать как "органические" продукты, которые на самом деле таковыми не являются. Это позволит гарантировать, что такая надпись на этикетке действительно соответствует фактическим характеристикам продукта, и защитит покупателей от дезинформации.

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Соответствующая норма закреплена в Законе о государственном регулировании органического производства, оборота и маркировки органической продукции (№ 13204-1), авторами которого являются ряд народных депутатов, преимущественно из фракции "Слуга народа". Он был принят 30 июня 255 голосами народных депутатов Верховной Рады (поименный список по ссылке).

Авторы законопроекта считают, что он позволит привести украинский рынок "органики" в соответствие с европейскими стандартами, сделать его прозрачным и понятным для отечественных потребителей. Кроме того, он должен установить четкие и унифицированные требования к производству, выращиванию и маркировке органических товаров.

Что изменится для агросектора

Вводятся единые, прозрачные и понятные правила производства, обращения и маркировки органических товаров в соответствии с современным законодательством Европейского Союза.

с современным законодательством Европейского Союза. Совершенствуется система государственного надзора, что позволит эффективно выявлять недобросовестных производителей и существенно сократить количество злоупотреблений при маркировке .

. Закон будет стимулировать развитие сельских территорий за счет диверсификации производства, повышения добавленной стоимости продукции и создания новых рабочих мест в сферах выращивания, переработки и логистики.

за счет диверсификации производства, повышения добавленной стоимости продукции и создания новых рабочих мест в сферах выращивания, переработки и логистики. Обеспечивается переход к устойчивому развитию сельского хозяйства в соответствии с целями Европейского зеленого курса. Это будет способствовать сохранению биоразнообразия, адаптации к климатическим изменениям и улучшению экологии.

Прогнозируется, что закон будет иметь большое значение для международной торговли. Синхронизация правил с европейскими стандартами открывает путь для активного вывода украинской органической продукции на премиальные международные рынки.

Ожидается, что реформа повысит конкурентоспособность Украины в ЕС и мире, поможет привлечь дополнительные инвестиции в отечественный агросектор и закрепит за государством статус надежного партнера на глобальных аграрных рынках.

Как сообщал OBOZ.UA, кассиры в украинских супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты — прежде всего, крупных номиналов. Обосновывать это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Однако подобное поведение является нарушением законодательства, а потому следует обращаться с жалобой к руководству заведения.

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