ФЛП больше не смогут получать наложенный платеж на почте наличными: когда заработают новые правила

С 1 апреля в Украине ФЛП (физические лица-предприниматели) больше не смогут получать наложенный платеж наличными через "Новую почту" – все расчеты будут только безналичными. Для предпринимателей это означает необходимость иметь официальный банковский счет и соблюдать новые правила финансового контроля.

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Об этом сообщили в компании NovaPay. 29 августа 2024 года вступило в силу Постановление НБУ №101 от 23.08.2024. Она запрещает юридическим лицам, ФЛП и тем, кто занимается независимой профессиональной деятельностью, получать наложенный платеж наличными в отделениях.

Все расчеты теперь будут производиться исключительно в безналичной форме. Это изменение призвано усилить контроль над финансовыми операциями и уменьшить долю теневой экономики в Украине. Основные изменения для предпринимателей:

все наложенные платежи будут зачисляться только на банковский счет, открытый в платежной системе (банке или финансовом сервисе);

будут зачисляться только на банковский счет, открытый в платежной системе (банке или финансовом сервисе); средства должны зачисляться на счет, но затем их можно при необходимости снять наличными ;

; для осуществления продаж через "Новую почту" необходимо иметь официально открытый счет для зачисления средств.

Чтобы получить деньги за свою предпринимательскую или профессиональную деятельность, нужно выполнить несколько шагов. А именно:

заключить договор контроля оплаты с NovaPay;

получать деньги на счет – он может быть открыт в NovaPay или в любом украинском банке.

Открыть частный или предпринимательский счет в NovaPay можно в мобильном приложении. Согласно п. 128 Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг, утвержденной постановлением НБУ №103 от 25.09.2018, средства по операциям по обналичиванию без открытия счета должны зачисляться на счета субъектов хозяйствования. Выдача наличных ФЛП без открытого счета больше не допускается.

Такое изменение также призвано стимулировать использование банковских услуг и уменьшить расходы на инкассацию наличных денег. Для многих ФЛП, работавших с наличными расчетами, это означает необходимость адаптации бизнеса:

предпринимателям придется активнее использовать банковские счета для получения платежей;

использование регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО) станет еще более актуальным для учета продаж;

для клиентов, привыкших к наличным расчетам, возможны определенные неудобства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские налоговики усилят контроль за онлайн-деятельностью украинцев – все продажи товаров через интернет и оплата денег за них теперь будут идентифицироваться. Такие сделки будут отслеживаться на постоянной основе с 1 марта.

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