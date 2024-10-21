В Украине на четверть упал спрос на некоторые авто: какие модели самые популярные

В сентябре автопарк Украины пополнили более 5,7 тыс. автомобилей с дизельными двигателями, что на 26% меньше, чем в прошлом. При этом новых таких машин ввозить стали на 16% больше, а вот подержанных – сразу на 34% меньше. Самой популярной же моделью стала RENAULT Duster – таких машин было ввезено 406 единиц. Лидер среди подержанных авто – RENAULT Megane, 413 единиц.

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Об этом сообщает Укравтопром. Отмечается:

новых автомобилей с дизельным двигателем в сентябре в Украину было ввезено 1,5 тысячи;

подержанных – почти 4,3 тысячи.

"В сентябре автопарк Украины пополнили более 5,7 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. На рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, против 22% в сентябре 2023 года", – говорится в сообщении.

Какие автомобили на дизеле ввозили в Украину из США

В целом же, отмечается, больше всего в Украину среди новых автомобилей на дизеле было ввезено RENAULT Duster – 406 единиц. В топ-5 также вошли:

TOYOTA Hilux – 148 единиц.;

VOLKSWAGEN Touareg – 100 единиц.;

SKODA Kodiaq – 81 единиц;

MITSUBISHI L200 – 69 единиц.

Лидер среди подержанных авто – RENAULT Megane, 413 единиц. А также:

SKODA Octavia – 324 единиц;

VOLKSWAGEN Passat – 279 единиц;

NISSAN Qashqai – 226 единиц;

VOLKSWAGEN Golf – 169 единиц.

"Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 25%, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году. Их средний возраст – 10,4 года", – отметили аналитики.

В Украине популярны китайские электромобили

В то же время, в сентябре в Украине появилось 838 новых легковых электромобиля – в подавляющем большинстве, произведенные китайскими автофабриками. Больше всего – марки BYD, 152 авто. Самой популярной же моделью стала Zeekr 001 – 105 единиц.

"В общей сложности 672 новых электромобиля, получивших свидетельства о регистрации и номерные знаки в сентябре (напомним — из всех 838 шт.), были произведены китайскими автофабриками. То есть, в этом сегменте доля продукции с ярлыком Made in Cnina составляет немалые (и преимущественные) 80%", – сообщает Институт исследований авторынка.

При этом подчеркивается: в целом, сентябрьский показатель в 838 новых электромобиля является "вполне обычным значением, подобным тем, которые мы видели в предыдущие месяцы".

"Доля новых электромобилей составляет в своем сегменте 12,9%. По сравнению месяц к месяцу, объемы уменьшились на 30,7%, а в разрезе год к году (сентябрь-2023 по сентябрь-2024) фиксируем рост на 8,7%", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за январь-сентябрь 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. подержанных легковых авто из США. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, спрос на "американцев" с пробегом сильно увеличился – рост составил 79%. Самой популярной же моделью стала TESLA Model 3 – 3 613 единиц.

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