Супермаркеты переписали цены: как изменилась стоимость популярного овоща

В Украине резко снизились цены на лук. К примеру, килограмм репчатого 25 августа стоит в среднем 25,16 грн, что почти на 27 грн ниже средней цены июля в 51,8 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов молодой репчатый лук стоит от 13 до 45 грн за 1 кг:

Auchan – 12,9 грн;

Novus – 44,69 грн;

Megamarket – 17,9 грн.

Подешевел и молодой репчатый лук. Его цена снизилась более чем на 20 грн/кг – с 33,15 грн до 12,78 грн. Цены в магазинах – от 10 до около 15 грн/кг:

Novus – 14,49 грн;

Varus – 9,9 грн;

Metro – 13,94 грн.

Снизились цены и на синий лук – более чем на 23 грн/кг, с 57,42 грн до 33,93 грн. В супермаркетах его продают по 30-37 грн/кг:

Metro – 34,9 грн;

Novus – 29,99 грн;

Auchan – 36,9 грн.

Рынок завалили луком

Как сообщают аналитики EastFruit, сами участники рынка объясняют стремительное снижение цен на лук существенным ростом его предложения на рынке. Что является следствием активной фазы уборки урожая.

При этом подчеркивается: многие производители еще не убрали основные объемы лука с полей. Что может привести к еще большему увеличению предложения этого овоща на рынке.

"Также, фермеры отмечают, что погодные условия в Украине на данный момент способствуют успешной уборке урожая. Что, по их мнению, не приведет к существенным потерям продукции во время хранения", – говорится в сообщении.

Вместе все эти факторы, отмечается, могут привести к еще большему удешевлению лука в Украине. "Если нынешние ценовые тенденции будут иметь место на внутреннем рынке Украины и в ближайшие 2-3 недели, оптовые цены на лук смогут опуститься ниже средних показателей за последние 5 лет", – констатируют эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, яйца же в Украине могут подорожать. Причина – рост цен на корм для кур. Впрочем, если страны Европы продолжат запрет на ввоз украинской агропродукции, ситуация может измениться – и стоимость яиц пойдет вниз.

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