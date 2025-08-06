В Украине могут появиться беспилотные такси: какая служба может запустить услугу

Через 3-5 лет в Украине могут появиться сервисы роботизированных такси. Пока же на пути стоит ряд факторов, в частности необходимость законодательного регулирования и развития дорожной инфраструктуры, но в Uklon планируют работу в этом направлении

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Об этом заявил СЕО Uklon Сергей Гришков. Как пишет delo.ua, в ближайшем будущем компания готовится исследовать модели сотрудничества с AV-компаниями, которые занимаются разработкой и внедрением автономных транспортных средств (Autonomous Vehicles).

Что нужно Украине для внедрения роботакси

"В Украине нужно оттестировать AV-систему, понять размер инвестиций и капитальных вложений в инфраструктуру дорог украинских городов и законодательное регулирование. Например, для корректной работы везде должно быть достаточно хорошее качество дорог и равномерная дорожная разметка", – отметил Гришков.

Он добавил, что нужно также принять законодательство, которое урегулирует правовые нормы использования автономных авто, в соответствии с требованиями автономности авто по шкале SAE (Society of Automotive Engineers). Это международный стандарт, который определяет степень участия водителя в управлении автомобилем.

"Я вижу автономные авто нишей с хорошим потенциалом, но ближайшие годы в Украине возможно использование в ограниченных условиях. Например, в военной логистике, на определенных закрытых маршрутах, где есть хорошая разметка и т.д.", – добавил председатель.

Роботакси: какие факторы определяют стоимость

Учитывая некоторые обстоятельства, стоимость роботизированного такси может быть как ниже, так и выше обычного. В частности, использование этой технологии удешевляется по следующим причинам:

Отсутствие расходов на водителя . Роботакси не платят зарплату, чаевые не нужны — это одна из главных статей экономии.

. Роботакси не платят зарплату, чаевые не нужны — это одна из главных статей экономии. Круглосуточная работа . Машины могут работать 24/7 без смен и перерывов, что снижает себестоимость.

. Машины могут работать 24/7 без смен и перерывов, что снижает себестоимость. Оптимизация маршрутов . Алгоритмы могут избегать пробок, уменьшать время в пути и расходы на топливо или заряд.

. Алгоритмы могут избегать пробок, уменьшать время в пути и расходы на топливо или заряд. Массовость снижает цену. Чем больше таких авто на рынке – тем ниже цена за счет конкуренции.

Впрочем, некоторые факторы поддерживают цены на такие услуги на определенном уровне. Речь идет о:

Высокой стоимости технологий . Системы автономного управления, сенсоры, камеры — все это стоит очень дорого. На старте это может делать поездки дороже.

. Системы автономного управления, сенсоры, камеры — все это стоит очень дорого. На старте это может делать поездки дороже. Потребность в лицензиях, страховке, обслуживании . Компании пока вкладывают большие деньги в запуск, и это может отражаться на цене.

. Компании пока вкладывают большие деньги в запуск, и это может отражаться на цене. Законы рыночного ценообразования. Даже если себестоимость ниже, операторы могут ставить цену, близкую к обычному такси – чтобы больше заработать или не обесценивать рынок.

Например в США уже запустили сервисы беспилотного такси Waymo и Cruise. Но цена поездки в них сейчас примерно равна Uber или немного ниже, хотя в отдельные часы или маршруты могут быть дешевле на 20-40%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, компания Uber Technologies Inc. объявила о планах запустить роботакси по всему миру, начиная с Европы в 2026 году. Для этого они заключили партнерство с Beijing Momenta Technology Co.

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