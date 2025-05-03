Uber хочет запустить робототакси в Европе: может заработать уже в следующем году

Компания Uber Technologies Inc. объявила о плане запустить роботокси по всему миру, начиная с Европы в 2026 году. Для этого они заключили партнерство с Beijing Momenta Technology Co.

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Как пишет издание Bloomberg, сначала в автомобилях будут "операторы безопасности ". Momenta эксплуатирует автономные системы без водителя на дорогах Китая, но соглашение сосредоточено на рынках за пределами США и Китая.

Кроме того, компания Uber заявила, что будет сотрудничать с поддерживаемой Toyota Motor Corp. May Mobility Inc. для развертывания "тысяч" таких автомобилей в течение следующих нескольких лет. Первый запуск намечен в Арлингтоне, штат Техас, до конца 2025 года.

Американский конкурент в сфере райдшеринга Lyft Inc. имеет собственное партнерство с May Mobility для запуска своего первого роботокси под руководством человека уже этим летом в Атланте.

Uber заключил соглашения с более чем десятком глобальных партнеров по внедрению технологии автономного вождения в своих компаниях, занимающихся совместными поездками, доставкой и грузовыми перевозками. Это соглашение заключается в тот момент, когда рынок намерен расширяться. Например, пилотируемые роботизированные такси от Tesla Inc. приезжают в Остин, тогда как Waymo от Alphabet Inc. быстро расширяет свой автопарк в больших городах.

Momenta поддерживается General Motors Co., Temasek Holdings Pte и IDG Capital, а также привлекла средства от инвесторов, включая SAIC Motor Corp. и Yunfeng Capital основателя Alibaba Group Джека Ма.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, такси Uklon предварительно согласовали с властями во Львове возобновление работы в комендантский час, заявил соучредитель компании Дмитрий Дубровский. После Львова также надеются получить подобные решения в Киеве, Днепре и Одессе.

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