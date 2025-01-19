В Украине могут открыть аэропорт во время войны: при каких условиях и что будет при пуске ракет

В Украине рассматривают возможность открытия аэропортов даже во время войны, в частности во Львове, однако эксперты отмечают значительные риски, связанные с атаками баллистических ракет "Кинжал". В случае их запуска время подлета составляет всего 10-12 минут, что затрудняет оперативную эвакуацию пассажиров и обеспечение безопасности.

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Об этом рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии СМИ. Главная опасность возобновления полетов в Украине во время войны – это угроза обстрелов со стороны России.

По словам Романенко, этапы взлета и приземления наиболее уязвимы для самолетов. В эти моменты авиалайнеры становятся потенциальными мишенями, ведь им нужно время для достижения безопасной высоты.

Отдельное внимание эксперты уделяют эвакуационным процедурам при угрозе. Стандартное время эвакуации пассажиров с борта самолета составляет 90 секунд, но это возможно только при идеальных условиях. В реальности вывод пассажиров через надувные трапы или основной выход может затянуться, особенно если угроза требует оперативного перемещения людей в бомбоубежище.

Авиаэксперт отмечает проблемы, связанные с доступностью расписаний полетов. Их публикация может быть использована врагом для нанесения ударов по аэропорту или самолетам, находящимся на территории аэропорта. Особенно опасна ситуация с ракетами типа "Кинжал", имеющими минимальное время подлета во Львов - всего 10-12 минут.

По мнению экспертов, безопасность полетов может быть обеспечена только при наличии современных систем ПВО. Для защиты аэропорта необходимы комплексы Patriot, которые могут отражать баллистические ракеты, а также ЗРК средней дальности для противодействия крылатым ракетам и дронам. Также важны:

юридическая подготовка: возобновление полетов возможно только после снятия запрета на использование воздушного пространства;

техническая готовность инфраструктуры: аэропорт должен быть отремонтирован, а персонал пройти соответствующее обучение;

аэропорт должен быть отремонтирован, а персонал пройти соответствующее обучение; анализ зон безопасности: необходимо определить регионы с минимальными рисками для восстановления авиасообщения.

Возобновление работы аэропортов должно быть экономически обоснованным. Для этого, по словам экспертов, аэропорт во Львове должен обслуживать минимум десять рейсов ежедневно. В то же время, даже в случае возобновления работы ожидается низкий пассажиропоток, что может сделать деятельность аэропорта убыточной. Кроме того, дополнительные расходы по безопасности существенно повысят стоимость полетов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, туристам, которые любят выпить перед посадкой в самолет, могут ограничить доступ к алкоголю в аэропортах. С такой инициативой выступил лоукостер Ryanair.

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