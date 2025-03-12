В Украине могут легализовать землю, незаконно выведенную из собственности государства: какое решение приняли нардепы

В Украине запретят конфискацию земли и другого имущества, переданного в частную собственность более десяти лет назад. Некоторые аналитики считают, что это может иметь негативные последствия и привести к легализации незаконно полученной земли и других активов.

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Это может произойти в результате принятия Верховной Радой во втором чтении законопроекта №12089 "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины об усилении защиты прав добросовестного приобретателя", авторстве Игоря Фриса ("Слуга народа") и других нардепов. Всего документ поддержали 273 народных депутата Украины (результаты поименного голосования смотрите ниже на этой странице).

Авторы законопроекта предлагают запретить истребование недвижимого и движимого имущества, если его передали более 10 лет назад в частную собственность. Некоторые критики утверждают, что такая норма законодательства якобы означает, что участки земли, незаконно переданные в частную собственность при бежавшем президенте Викторе Януковиче, вернуть государству больше не удастся.

В Центре противодействия коррупции (ГПК) предупредили, что под аргументацией "ужесточения защиты прав добросовестного приобретателя" этот законопроект приведет к легализации махинаций с земельными сделками, включая схемы Комарницкого.

"Если так называемый "добросовестный приобретатель" покупает/получает незаконно выведенную из собственности государства или общины землю или недвижимость 10 лет после коррупционной сделки, то государство или община теряют право вернуть эти активы", – отметили в ГПК.

Кроме того, таким образом, могут быть незаконно отчуждены земли, которые не могли быть отчуждены законно (например, пляж на берегу моря или участок леса). То есть, покупая такой актив, "добросовестный приобретатель" прекрасно понимает, что такая земля не может быть куплена законно. Также это может привести к тому, что ряд расследуемых правоохранителями участков будут признаны законными.

Законопроект 12089: кто голосовал за (поименные результаты)

Также OBOZ.UA сообщал, что комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал принять за основу законопроект №9218 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью защиты права собственности украинского народа". Он запретит российским гражданам и компаниям, а также всем, кто с ними связан, пользоваться украинскими недрами – в частности, землей, лесами и водными ресурсами. Им планируют не только запретить покупать и арендовать недра, но и обяжут избавиться от приобретенных активов такого рода.

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