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В Украине массово пересчитали цены на 1-комнатные квартиры: сколько теперь стоят

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Украине массово пересчитали цены на 1-комнатные квартиры

Во многих крупных городах Украины собственники повысили стоимость 1-комнатных квартир. За последние 6 месяцев цены выросли на 3-16%. Больше всего – в Ужгороде, на 16%, до средних 64 000 долларов.

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Также значительное удорожание, по данным крупного профильного портала, было зафиксировано в Житомире – на 13%. А кроме того, в:

  • Черкассах – на 12%;
  • Одессе – на 10%.

Меньше всего – на 3% – 1-комнатные квартиры подорожали сразу в трех городах. Это:

  • Днепр;
  • Ивано-Франковск;
  • Хмельницкий.
Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

Еще в 3-х цены выросли на 5%. Речь о:

  • Киеве;
  • Чернигове;
  • Харькове.

Где квартиры подешевели

В то же время, в 3-х городах было зафиксировано снижение цен на 1-комнатные квартиры. По данным аналитиков, ими являются:

  • Запорожье – на 3%;
  • Тернополе, Николаеве – на 2%.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 17 500 до 65 000 долларов. Дороже всего – во Львове, в среднем по 65 000 долларов. А кроме того, в:

  • Ужгороде – 64 000 долларов;
  • Киеве – 63 000 долларов.

Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – в среднем 17 500 долларов. Среди лидеров также:

  • Николаев – 20 000 долларов;
  • Харьков – 21 000 долларов;
  • Сумы – 22 700 долларов.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В то же время, по данным аналитиков, аренда 1-комнатных квартир в Украине подешевела – на 3-12%. Снять такое жилье в Украине можно по средним ценам от 4000 до 18 200 грн. Самые низкие цены выставили в Харькове – в среднем, собственно, 4000 грн. Среди лидеров также:

  • Запорожье – в среднем 5000 грн;
  • Николаев – 6000 грн;
  • Кропивницкий – 6500 грн.

Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 18 200 грн. А кроме того, в:

  • Киеве – в среднем 17 000 грн;
  • Львове – 16 700 грн;
  • Луцке – 15 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Верховной Раде Украины готовится к рассмотрению нардепами правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Документ призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда.

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