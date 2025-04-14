В Украине массово пересчитали цены на 1-комнатные квартиры: сколько теперь стоят

Во многих крупных городах Украины собственники повысили стоимость 1-комнатных квартир. За последние 6 месяцев цены выросли на 3-16%. Больше всего – в Ужгороде, на 16%, до средних 64 000 долларов.

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Также значительное удорожание, по данным крупного профильного портала, было зафиксировано в Житомире – на 13%. А кроме того, в:

Черкассах – на 12%;

Одессе – на 10%.

Меньше всего – на 3% – 1-комнатные квартиры подорожали сразу в трех городах. Это:

Днепр;

Ивано-Франковск;

Хмельницкий.

Еще в 3-х цены выросли на 5%. Речь о:

Киеве;

Чернигове;

Харькове.

Где квартиры подешевели

В то же время, в 3-х городах было зафиксировано снижение цен на 1-комнатные квартиры. По данным аналитиков, ими являются:

Запорожье – на 3%;

Тернополе, Николаеве – на 2%.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 17 500 до 65 000 долларов. Дороже всего – во Львове, в среднем по 65 000 долларов. А кроме того, в:

Ужгороде – 64 000 долларов;

Киеве – 63 000 долларов.

Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – в среднем 17 500 долларов. Среди лидеров также:

Николаев – 20 000 долларов;

Харьков – 21 000 долларов;

Сумы – 22 700 долларов.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В то же время, по данным аналитиков, аренда 1-комнатных квартир в Украине подешевела – на 3-12%. Снять такое жилье в Украине можно по средним ценам от 4000 до 18 200 грн. Самые низкие цены выставили в Харькове – в среднем, собственно, 4000 грн. Среди лидеров также:

Запорожье – в среднем 5000 грн;

Николаев – 6000 грн;

Кропивницкий – 6500 грн.

Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 18 200 грн. А кроме того, в:

Киеве – в среднем 17 000 грн;

Львове – 16 700 грн;

Луцке – 15 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Верховной Раде Украины готовится к рассмотрению нардепами правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Документ призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда.

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