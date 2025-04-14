В Украине массово пересчитали цены на 1-комнатные квартиры: сколько теперь стоят
Во многих крупных городах Украины собственники повысили стоимость 1-комнатных квартир. За последние 6 месяцев цены выросли на 3-16%. Больше всего – в Ужгороде, на 16%, до средних 64 000 долларов.
Также значительное удорожание, по данным крупного профильного портала, было зафиксировано в Житомире – на 13%. А кроме того, в:
- Черкассах – на 12%;
- Одессе – на 10%.
Меньше всего – на 3% – 1-комнатные квартиры подорожали сразу в трех городах. Это:
- Днепр;
- Ивано-Франковск;
- Хмельницкий.
Еще в 3-х цены выросли на 5%. Речь о:
- Киеве;
- Чернигове;
- Харькове.
Где квартиры подешевели
В то же время, в 3-х городах было зафиксировано снижение цен на 1-комнатные квартиры. По данным аналитиков, ими являются:
- Запорожье – на 3%;
- Тернополе, Николаеве – на 2%.
Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине
В целом, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 17 500 до 65 000 долларов. Дороже всего – во Львове, в среднем по 65 000 долларов. А кроме того, в:
- Ужгороде – 64 000 долларов;
- Киеве – 63 000 долларов.
Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – в среднем 17 500 долларов. Среди лидеров также:
- Николаев – 20 000 долларов;
- Харьков – 21 000 долларов;
- Сумы – 22 700 долларов.
Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине
В то же время, по данным аналитиков, аренда 1-комнатных квартир в Украине подешевела – на 3-12%. Снять такое жилье в Украине можно по средним ценам от 4000 до 18 200 грн. Самые низкие цены выставили в Харькове – в среднем, собственно, 4000 грн. Среди лидеров также:
- Запорожье – в среднем 5000 грн;
- Николаев – 6000 грн;
- Кропивницкий – 6500 грн.
Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 18 200 грн. А кроме того, в:
- Киеве – в среднем 17 000 грн;
- Львове – 16 700 грн;
- Луцке – 15 000 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Верховной Раде Украины готовится к рассмотрению нардепами правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Документ призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда.
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