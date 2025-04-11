В Украине существенно переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир: как упали цены
Во многих крупных городах Украины собственники переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем исключительно в сторону удешевления – на 3-12%. Сами же цены по регионам колеблются от 4 000 до 18 200 грн.
В целом же, за последние полгода снимать жилье в Украине стало доступнее. Дело в том, что соотношение средней заработной платы в регионе к средней арендной ставке снизилось почти во всех городах страны, рассказали OBOZ.UA на крупном профильном портале.
"Однако говорить о том, что "средний работающий украинец" может самостоятельно арендовать 1-комнатную квартиру в более или менее безопасных западных и центральных регионах страны пока рано, ведь почти у всех аренда будет стоить 50% и более среднего заработка. Исключение – Черкассы и Хмельницкий, в них аренда средней 1-комнатной квартиры будет стоить хоть и немного, но все же меньше половины среднего заработка", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: в более близких к боевым действиям регионах соотношение зарплаты и стоимости аренды 1-комнатных квартир значительно ниже. В частности, "в наиболее обстреливаемых Харькове, Запорожье, Николаеве и Одессе на аренду хватит 19-39%" среднего заработка.
Как подешевела аренда 1-комнатных квартир в Украине
Больше всего – на 12% – съем жилья, по данным аналитиков, подешевел сразу в ряде городов. В частности, в:
- Ривном;
- Днепре;
- Одессе.
В Полтаве цены снизили на 9%. В Виннице – на 8%. А кроме того:
- Ивано-Франковске, Львове – на 7%;
- Киеве и Ужгороде – на на 3%.
Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине
В целом, по данным аналитиков, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно по средним ценам от 4 000 до 18 200 грн. Самые низкие цены выставили в Харькове – в среднем, собственно, 4 000 грн. Среди лидеров также:
- Запорожье – в среднем 5 000 грн;
- Николаев – 6 000 грн;
- Кропивницкий – 6 500 грн.
Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 18 200 грн. А кроме того, в:
- Киеве – в среднем, 17 000 грн;
- Львове – 16 700 грн;
- Луцке – 15 000 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики", который призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время.
В целом законопроект предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности, льготную ипотеку, компенсацию стоимости жилья и пр.
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