В Украине существенно переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир: как упали цены

Во многих крупных городах Украины собственники переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем исключительно в сторону удешевления – на 3-12%. Сами же цены по регионам колеблются от 4 000 до 18 200 грн.

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В целом же, за последние полгода снимать жилье в Украине стало доступнее. Дело в том, что соотношение средней заработной платы в регионе к средней арендной ставке снизилось почти во всех городах страны, рассказали OBOZ.UA на крупном профильном портале.

"Однако говорить о том, что "средний работающий украинец" может самостоятельно арендовать 1-комнатную квартиру в более или менее безопасных западных и центральных регионах страны пока рано, ведь почти у всех аренда будет стоить 50% и более среднего заработка. Исключение – Черкассы и Хмельницкий, в них аренда средней 1-комнатной квартиры будет стоить хоть и немного, но все же меньше половины среднего заработка", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в более близких к боевым действиям регионах соотношение зарплаты и стоимости аренды 1-комнатных квартир значительно ниже. В частности, "в наиболее обстреливаемых Харькове, Запорожье, Николаеве и Одессе на аренду хватит 19-39%" среднего заработка.

Как подешевела аренда 1-комнатных квартир в Украине

Больше всего – на 12% – съем жилья, по данным аналитиков, подешевел сразу в ряде городов. В частности, в:

Ривном;

Днепре;

Одессе.

В Полтаве цены снизили на 9%. В Виннице – на 8%. А кроме того:

Ивано-Франковске, Львове – на 7%;

Киеве и Ужгороде – на на 3%.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В целом, по данным аналитиков, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно по средним ценам от 4 000 до 18 200 грн. Самые низкие цены выставили в Харькове – в среднем, собственно, 4 000 грн. Среди лидеров также:

Запорожье – в среднем 5 000 грн;

Николаев – 6 000 грн;

Кропивницкий – 6 500 грн.

Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 18 200 грн. А кроме того, в:

Киеве – в среднем, 17 000 грн;

Львове – 16 700 грн;

Луцке – 15 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики", который призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время.

В целом законопроект предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности, льготную ипотеку, компенсацию стоимости жилья и пр.

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