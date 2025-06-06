В Украине опаздывают поезда после российского обстрела: какие рейсы прибудут с задержкой

"Укрзалізниця" (УЗ) утром 6 июня предупредила о смене маршрутов и задержках поездов из-за ночного массированного обстрела, который устроила РФ. Фактические задержки составляют до 91 минуты. Сильнее всего опаздывают №21/22 Харьков – Львов и №103/104 Краматорск – Львов.

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Об этом свидетельствуют данные сервиса УЗ для отслеживания задержек поездов. Также о проблемах предупреждали в пресс-службе компании. "Обстрелом повреждены пути на Киевщине", – говорилось в сообщении.

Позже в компании добавили, что ремонт железнодорожного участка на Киевщине планируется закончить до конца текущих суток. "В это время поезда Трипольского направления будут курсировать резервным маршрутом через Фастов (соответственно без остановки на станции Выдубичи). В связи с этим возможны незначительные задержки", – отметили в УЗ.

В частности, будут курсировать до/с станции Подгорцы такие поезда:

№6702/01 – по маршруту Подгорцы – Мироновка (вместо Киев - Мироновка);

№6724/23 – по маршруту Мироновка – Подгорцы (вместо Мироновка - Киев);

№6704/03 – маршрутом Подгорцы – Мироновка (вместо Киев-Волынский – Мироновка).

Ранее в УЗ отмечали, что из-за обстрелов еще ряд поездов будет следовать по резервному маршруту:

№ 785/791 Кременчуг, Кропивницкий – Киев;

№ 79 Днепр – Львов;

№ 119 Днепр – Хелм;

№ 37 Запорожье – Киев;

№ 732 Киев – Запорожье;

№ 44 Ивано-Франковск – Черкассы.

Перевозчик призвал пассажиров проверять все отклонения от графика через портал Uz-vezemo. Согласно его данным по состоянию на 09:08 (это последнее обновление на момент публикации), с опозданием на конечные станции прибудут такие поезда:

№21/22 Харьков – Львов (+1:31);

№103/104 Краматорск – Львов (+1:31);

№43/44 Ивано-Франковск – Черкассы (+0:45);

№731/732 Киев – Запорожье-1 (+1:01);

№119/120 Днепр – Хелм (+0:57);

№79/80 Днепр – Львов (+0:55);

№3/4 Запорожье-1 – Ужгород (+0:21);

№9/10 Будапешт-Келети – Киев (+0:10);

№351/352 Киев – Кишинеу (+0:08);

№749/750 Киев – Вена (+0:06).

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на пятницу, 6 июня, Россия осуществила массированную атаку по Украине, применив ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты, над отражением очередного вражеского нападения работали защитники неба. К сожалению, на утро известно о повреждениях из-за попаданий и падения обломков в ряде городов, погибли и пострадали мирные жители.

В частности, Киев оказался под атакой "Шахедов" и ракет. Последствия ударов и падения обломков зафиксированы в шести районах города, в частности, повреждены пути метро между Дарницей и Левобережной. Погибло четыре человека и по меньшей мере 20 пострадали.

Также оккупанты атаковали Луцк дронами и ракетами. В городе в результате взрывов повреждены многоэтажки, авто и коммерческие объекты, пострадали пять человек. А в Тернополе есть попадания в промышленные и инфраструктурные объекты. Часть города осталась без электроэнергии, пострадали спасатели.

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