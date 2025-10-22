В Украине массово опаздывают поезда, задержки превышают 2 часа: что происходит

На фоне массированной российской атаки по железнодорожной инфраструктуре по всей территории Украины сразу более 20 поездов идут с опозданием. При этом значительная часть их отстает от графика более чем на час, а некоторые опаздывают на 2 часа и больше.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что по состоянию на 9:16:

Поезд №749/750 Киев-Пас. – Вена Главный шел с опозданием на 3 часа 55 минут.

Поезд №7/8 Киев-Пас. – Черновцы – на 2 часа 25 минут.

Также ряд составом опаздывает 1 час и более. Это поезда:

№17/18 Харьков-Пас. – Ужгород, время задержки в пути которого составляет 1 час 12 минут.

№5/6 Запорожье-1 – Ясиня – 1 час 7 минут.

№43/44 Ивано-Франковск – Черкассы – 1 час.

Кроме того, 2 поезда опаздывают на 55 минут. Это:

№43/44 Черкассы – Ивано-Франковск.

№115/116 Запорожье-1 – Черновцы.

Время задержки же остальных поездов составляет от 5 до 41 минуты.

В целом же, рассказали в перевозчике, ночная атака российской террористической армии привела к повреждению железнодорожной инфраструктуры, а также обесточиванию отдельных участки. Из-за этого некоторые поезда курсируют не только с задержками, но и измененными маршрутами.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 октября в столице Украины прогремели сильные взрывы из-за российской комбинированной атаки: враг ударил по Киеву баллистикой и дронами. После этого разгорелись пожары в нескольких районах города.

