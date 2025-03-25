В Украине катастрофически не хватает работников: людей из каких стран уже приглашают на работу

Украина, чтобы справиться с дефицитом рабочей силы, вынуждена привлекать трудовых мигрантов из Азии и Ближнего Востока. Основные причины нехватки кадров – массовая эмиграция украинцев, мобилизация и дисбаланс на рынке труда.

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Об этом сообщил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии СМИ. Он прогнозирует, что стране придется привлекать до 400 тысяч трудовых мигрантов ежегодно, чтобы компенсировать нехватку работников.

Есть уже конкретные примеры предприятий, которые ищут иностранную рабочую силу для стабилизации производства. По словам Пендзина, основными регионами привлечения рабочей силы в Украину являются Юго-Восточная Азия (Филиппины, Вьетнам, Бруней) и Ближний Восток. Работодатели предоставляют мигрантам жилье непосредственно на предприятии, которое решает вопрос размещения работников.

На примере Закарпатской области уже есть успешный кейс – мебельная фабрика, официально привлекающая работников из Бангладеш. Одно из предприятий Закарпатья, которое занимается производством мебели, столкнулось с острым дефицитом кадров. Несмотря на созданные условия и конкурентные зарплаты, найти местных работников не удалось.

В связи с этим предприятие инициировало привлечение 160 работников из Бангладеш. Для этого руководство фабрики ведет переговоры с Министерством иностранных дел по официальному оформлению трудовых контрактов. По мнению эксперта, главными причинами дефицита кадров являются:

массовая эмиграция – более 6,8 млн украинцев уехали за границу, из которых около 4 млн уже интегрировались в другие страны;

– более 6,8 млн украинцев уехали за границу, из которых около 4 млн уже интегрировались в другие страны; мобилизация – предприятия сталкиваются с вызовами, когда рабочие получают повестки;

– предприятия сталкиваются с вызовами, когда рабочие получают повестки; структурная безработица – профицит экономистов, юристов, журналистов и дефицит рабочих специальностей (водителей, токарей, сварщиков).

По словам Пендзина, на уровне государства необходима стратегия миграционной политики. Она должна включать:

создание благоприятных условий для трудовых мигрантов – официальное трудоустройство, социальные гарантии, безопасность;

– официальное трудоустройство, социальные гарантии, безопасность; возвращение украинцев из-за границы – экономические стимулы и улучшение качества жизни;

– экономические стимулы и улучшение качества жизни; развитие рынка труда – привлечение женщин в "мужские" профессии, использование потенциала лиц с инвалидностью.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине, несмотря на возобновление рынка труда, по количеству вакансий все еще наблюдается значительный дефицит кадров. Едва ли не единственная сфера, где все еще высока конкуренция за рабочие места, – ІТ.

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