В Украине кардинально изменилась ситуация на рынке труда: что произошло 

В Украине возникла структурная безработица на рынке труда. За прошлый год рынок труда практически полностью восстановился по количеству размещенных вакансий. Например, в декабре 2023 года на сайте work.ua было 53 544 вакансии (новых за неделю), а в декабре 2021-го, до полномасштабной войны, – 61 776. В то же время два года назад было размещено 110 341 резюме, а в прошлом месяце – всего 83 915.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. То есть количество вакансий сократилось всего на 8 232, а вот количество резюме упало аж на 26 426! Результат такой статистики: работа есть, но рабочие места остаются вакантными. Как результат, сформировать штаты предприятий полностью не удается, это замедляет бизнес-процессы, а значит, и восстановление всей украинской экономики.

Такая тенденция заставляет работодателей пересматривать размер заработной платы. Во-первых, это позволяет переманить работников у конкурентов, во-вторых, это привлекает тех, кто уже ищет работу. Проблема остается актуальной: рабочих рук недостаточно.

Конкуренцию работодателям составили военные. Помимо обязательной мобилизации, работает рекрутинг. Thelobbyx.com, Work.ua, Robota.ua, Olx.ua бесплатно размещают вакансии подразделений Сил безопасности и обороны. С конца прошлого года разместили 1847 вакансий и получили по 9 отзывов на каждую. Если в случае мобилизации украинцы не могут выбирать, где будут служить, то с рекрутингом появляется возможность трудоустраиваться сразу в выбранное место. За все время подобного рекрутинга было 17 500 отзывов. Понятно, что далеко не все из этих людей станут военными.

"Количество отзывов растет на всех площадках еженедельно. Растет и количество вакансий от военных частей, которых становится все больше. Прогнозирую, что в последующие месяцы у нас будет ощутимая положительная динамика – речь идет о тысячах привлеченных людей", – цитирует заместителя министра обороны Украины Наталию Калмыкову пресс-служба ведомства.

На вакансиях военных заработная плата достигает 120 тыс. грн, а среди требований – пригодность к военной службе по состоянию здоровья. Гражданские работодатели на январь 2024-го в среднем предлагают украинцам зарплату в размере 17 817 грн. Аналитики rabota.ua выяснили: в 20,2% компаний, кроме зарплаты, предлагают бонусы и премии. Около 14,21% – бесплатное обучение, 9,61% обещают регулярно повышать зарплату.

Среди популярных по-прежнему остаются вакансии продавцов. Легко найти работу работникам склада, водителям. Если же говорить о перспективных направлениях, которые будут востребованы в течение следующих лет, аналитики обращают внимание на такие специальности: инженер, врач, реабилитолог, психолог, строитель, военный.

Ранее OBOZ.UA писал: в Украине на рынке труда наблюдается тенденция, что все больше граждан хотят работать онлайн. При этом количество соискателей работы в прошлом месяце снизилось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!