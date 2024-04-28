В Украине изменятся цены на популярные фрукты: что подорожает и почему

В Украине ночные заморозки нанесли значительный ущерб садовым культурам в самом начале сезона. Поэтому ожидается потеря урожая яблок и косточковых фруктов (черешений, абрикос, вишен). Поэтому прогнозируется увеличение цен на яблоки, бананы и виноград.

По данным EastFruit, ночные заморозки 19 и 20 апреля нанесли большой ущерб в садах, особенно в Винницкой области. Некоторые садоводы сообщают о потере половины ожидаемого урожая яблок раннего созревания, таких как сорта "Мельбурн" и "Женева".

Черновицкая область также пострадала, ущерб там составляет примерно 10-15% от урожая абрикосов. В Николаевской области ожидается уменьшение урожая ранних черешен.

Заморозки больше всего повредили сады, расположенные в низинах, куда на рассвете стекался холодный воздух, что повлекло за собой уничтожение многих цветов и молодой завязи. В большинстве регионов морозы не нанесли фатального ущерба, однако ситуация продолжает оставаться напряженной из-за неопределенности относительно поздних сортов яблок.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на яблоки в Украине, а также бананы и виноград. Они считают, что это связано с тем, что многие производители сохраняют качественную продукцию для продаж в более поздние сроки, что приводит к ограниченному предложению на рынке.

После зимы уменьшается доступность местных овощей и фруктов, что приводит к сезонному росту цен. Прогнозируется, что яблоки могут подорожать во втором квартале 2024 года, но точные цифры пока сложно предсказать.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, помидоры в Украине заметно подешевели из-за увеличения предложения и снижения спроса, вызванных сезонными факторами. Цены на местный и импортный помидор за неделю снизились в среднем на 20% и 16%, однако местный продукт остается на 34% дороже по сравнению с апрелем 2023 года.

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