В Украине изменятся цены на одну из самых популярных сезонных ягод: опубликован прогноз

В Херсонской области посажено 50 га черешни, линейка сортов от суперраннего до суперпозднего. Сколько удастся собрать урожая, пока аграрии не знают, но планируют не меньше, чем в прошлом – 200 т ягоды.

Об этом AgroPortal.ua рассказал агроном хозяйства Виталий Крупа. По его прогнозам, в этом сезоне продукции будет ненамного больше, чем в прошлом, и цена будет ниже. До войны площадь сада хозяйства достигала 400 га, сейчас удалось сохранить 160 га. Основные культуры – персик, черешня, слива. Осенью, кстати, был взорван персиковый сад. Более 50 тыс. саженцев 64 сорта привезли из Испании. Таких в Украине нет, они эксклюзивны.

По словам Виталия Крупы, закупленную еще до войны сортировочную линию установить так и не удалось. Здание, где оно должно было стоять, уничтожено на 90%, поэтому пока оборудование находится на хранении. Помещение для хранения ягоды есть, после деоккупации восстановили 4 камеры на 200 т, этого достаточно. Еще есть холодильник на 3 тыс. т.

Благоприятные погодные условия привели к созреванию урожая, что повлияло на рыночную ситуацию. На рынке уже есть значительные партии черешни, что привело к существенному снижению цен. Сегодня отечественная черешня стоит на 16% дешевле, чем на старте продаж в прошлом году.

Отметим, сезон украинской черешни в этом году начался почти на три недели раньше благодаря благоприятным погодным условиям, что повлекло за собой снижение цен по сравнению с прошлым годом. Пока на рынке "Шувар" черешня стоит от 75 до 120 грн за килограмм, тогда как в магазинах цена колеблется от 107 до 160 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на огурцы для весеннего сезона достигли самой низкой отметки за все время полномасштабной войны – оптовые цены держатся на уровне 35-40 грн/кг. Это объясняется благоприятными погодными условиями, сложившимися весной 2024 года, а также снижением ажиотажа на овощ.

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