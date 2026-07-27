В Украине "исчезли" десятки отделений банков: кто закрыл больше всего филиалов

По состоянию на 1 июля в стране функционировали 4754 банковских отделения – это на 61 меньше, чем было в начале года. В общей сложности отделения закрыли 19 финансовых учреждений, причем больше всего – Ощадбанк, Райффайзен Банк и ПриватБанк.

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Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины за первое полугодие 2026 года. Лидерство по количеству действующих отделений по-прежнему сохраняет государственный сектор: в частности, на Ощадбанк и ПриватБанк приходится более 2,2 тыс. филиалов.

Кто больше всего сократил сеть

Всего за первые шесть месяцев года свою сеть сократили 19 банков (из них два – Мотор-банк и РВС-банк –находятся в процессе ликвидации). Больше всего отделений с начала года закрыли следующие финансовые учреждения:

Ощадбанк – 16;

16; Райффайзен Банк – 10;

– 10; ПриватБанк – 8;

8; Укэксимбанк – 5;

5; ТАСкомбанк – 5;

– 5; А-Банк – 3;

– 3; Укрсиббанк – 3;

3; Коминбанк – 3;

3; Укргазбанк – 3;

3; Банк Альянс – 2;

– 2; Окси Банк – 2;

– 2; Банк Кредит Днепр – 2;

2; ОТП Банк – 2;

– 2; Полтава-банк – 1;

– 1; Банк Украинский Капитал – 1;

– 1; Радабанк – 1;

1; Кристалбанк – 1.

Как видно, наибольшее сокращение – у крупнейших банков с розничными сетями (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк), что и сформировало основную часть общего падения.

Кто расширял присутствие

Несмотря на общую тенденцию к оптимизации, отдельные финучреждения открывали новые точки:

Акордбанк – 6;

6; МТБ Банк – 3;

– 3; АСВИО Банк – 2;

2; ПУМБ – 1;

– 1; МетаБанк – 1;

1; ВСТ Банк – 1;

1; ЕПБ – 1.

Лидеры рынка по количеству отделений

Структура крупнейших банковских сетей страны остается неизменной. Самую большую сеть имеет Ощадбанк (1115 отделений), на втором месте находится ПриватБанк (1050 отделений), третье место занимает Райффайзен Банк (282 отделения), а замыкает четверку лидеров ПУМБ (220 отделений).

Как уже сообщал OBOZ.UA, ПриватБанк разрабатывает новый способ верификации и подтверждения операций без привязки к номеру телефона – для работы будет достаточно доступа к интернету через Wi-Fi или Starlink. Новый механизм в первую очередь адаптируют к потребностям украинских защитников, однако пока он находится на этапе разработки и тестирования.

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