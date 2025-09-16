В Украине готовят изменения правил выпуска монет: что задумали в НБУ

Нацбанк намерен обновить процессы планирования, выпуска и реализации нумизматической продукции, а также инвестиционных монет и сопутствующих товаров. Ожидается, что это повысит эффективность работы НБУ, а также обеспечит более прозрачное взаимодействие с участниками рынка.

Видео дня

Об этом сообщили в самом регуляторе. Там отметили: для введения изменений уже разработан проект специального постановления. Однако его утверждению будет предшествовать публичное обсуждение.

С самим проектом можно ознакомится по ссылке. Также для ознакомления обупликованы:

"Замечания и предложения к проекту постановления принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 24 сентября 2025 включительно", – говорится в сообщении.

Какие изменения по монетам готовит НБУ

Прежде всего, отмечается, в Нацбанке намерены упорядочить сроки и определение нумизматической продукции. А также ввести новые – в частности, относительно ее состояния.

Также изменения должны затронуть порядок формирования, рассмотрения и утверждения плана выпуска нумизматической продукции. А кроме того, внесение изменений в него и отбор тем.

Кроме того, в регуляторе хотят упорядочить выкуп инвестиционных монет у граждан. А также реализацию нумизматической продукции и инвестиционных монет – в частности:

исключить норму по ее реализации клиентам через прием онлайн-заказов;

ввести для банков формы квитанции на нумизматическую продукцию из недрагоценных металлов.

У украинцев намерены "отобрать" 10 копеек

В то же время в Украине могут исчезнуть монеты 10 копеек. Дело в том, что в Национальном банке рассматривают возможность прекращения их выпуска.

"Решение о постепенном изъятии монет номиналом 10 копеек позволит сократить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление. А также обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет", – рассказали в Нацбанке.

При этом подчеркивается: до принятия отдельного решения об их окончательном изъятии эти монеты и дальше будут оставаться в обращении. То есть сейчас ими можно свободно рассчитываться.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!