В Украине действуют новые правила покупки долларов: что нужно знать

В Украине с конца августа действуют новые правила продажи долларов. Банки получили право продавать валюту онлайн, также изменились ограничения по валютным депозитам.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Новые правила, которые уже действуют:

любой украинец может купить доллары онлайн (на валютную карту, виртуальную валютную карту). Сумма – эквивалент 50 тыс. грн;

если вы хотите купить доллары для того, чтобы разместить их на валютном депозите, купить можно доллары на сумму в 200 тыс. грн (ранее действовало ограничение в 100 тыс. грн).

Традиционно осенью растет спрос на наличную валюту, что приводит к тому, что обменники, пользуясь ситуацией, повышают суммы в ценниках. Вероятно, такая ситуация будет наблюдаться и в сентябре, уверен финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Прогнозировать стоимость доллара на осень, отмечает эксперт, сложно. Однако точно можно утверждать: ожидать падения гривни не стоит.

Национальный банк накопил достаточные резервы для того, чтобы сдержать резкую девальвацию гривни. "Нацбанк, имея рекордные резервы в более чем 41,5 млрд долларов, вряд ли допустит обвал гривни до 39-40 грн/долл.", – отметил аналитик.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, в свою очередь, считает: курс доллара в Украине останется в районе 37 грн/долл. Как рассказал Паращий в комментарии OBOZREVATEL, текущая стабильность на наличном валютном рынке Украины будет продолжаться по крайней мере до конца 2023 года. "Прогноз такой, что, в принципе, каких-либо серьезных изменений не будет. То есть курс будет где-то в районе 37 грн за доллар до конца года. Возможные колебания – может, 50 копеек", – отметил эксперт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, сейчас более разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

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