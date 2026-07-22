В Украине будут судить «производителей» поддельных батареек Duracell: где можно было купить подделку

В Украине будут судить участников преступной группы, которые незаконно изготавливали и продавали по всей стране поддельные батарейки под видом известного бренда Duracell. Всего было подделано почти 120 тысяч элементов питания.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что расследование было инициировано после обращения правообладателя – американской компании DURACELL BATTERIES BVBA.

Детали преступной схемы

В 2024–2025 годах в Украину было ввезено более 1,4 млн немаркированных батареек .

. На территории Львовской области с помощью специального оборудования на продукцию наносились знаки товарной марки Duracell и других брендов (в ходе расследования было доказано незаконное нанесение ТМ Duracell как минимум на 119,2 тыс. батареек) .

. Контрафактную продукцию сбывали по всей территории Украины.

Таким образом, общая сумма материального ущерба, нанесенного американской компании, превысила 5 млн гривен.

Что будет дальше

Обвинительное заключение в отношении трех участников махинации направлено в суд. Им инкриминируется:

ч. 3 ст. 229 УК Украины – незаконное использование знака для товаров и услуг, повлекшее материальный ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, одному из фигурантов дополнительно предъявлено обвинение по:

ч. 3 ст. 201-3 УК Украины – контрабанда товаров.

Как уже сообщал OBOZ.UA, абсолютное большинство украинцев имеет опыт покупки реплик известных брендов, как правило, именно из-за более низкой стоимости. И хотя большинство понимает, что реплика является контрафактной продукцией, треть покупателей не считает это нарушением закона, а среди самых популярных топовых товаров, которые подделывают, – одежда, парфюмерия и обувь.

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