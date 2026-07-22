В Украине будут судить «производителей» поддельных батареек Duracell: где можно было купить подделку
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В Украине будут судить участников преступной группы, которые незаконно изготавливали и продавали по всей стране поддельные батарейки под видом известного бренда Duracell. Всего было подделано почти 120 тысяч элементов питания.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что расследование было инициировано после обращения правообладателя – американской компании DURACELL BATTERIES BVBA.
Детали преступной схемы
- В 2024–2025 годах в Украину было ввезено более 1,4 млн немаркированных батареек.
- На территории Львовской области с помощью специального оборудования на продукцию наносились знаки товарной марки Duracell и других брендов (в ходе расследования было доказано незаконное нанесение ТМ Duracell как минимум на 119,2 тыс. батареек).
- Контрафактную продукцию сбывали по всей территории Украины.
- Таким образом, общая сумма материального ущерба, нанесенного американской компании, превысила 5 млн гривен.
Что будет дальше
Обвинительное заключение в отношении трех участников махинации направлено в суд. Им инкриминируется:
- ч. 3 ст. 229 УК Украины – незаконное использование знака для товаров и услуг, повлекшее материальный ущерб в особо крупном размере.
Кроме того, одному из фигурантов дополнительно предъявлено обвинение по:
- ч. 3 ст. 201-3 УК Украины – контрабанда товаров.
Как уже сообщал OBOZ.UA, абсолютное большинство украинцев имеет опыт покупки реплик известных брендов, как правило, именно из-за более низкой стоимости. И хотя большинство понимает, что реплика является контрафактной продукцией, треть покупателей не считает это нарушением закона, а среди самых популярных топовых товаров, которые подделывают, – одежда, парфюмерия и обувь.
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