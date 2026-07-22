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В Украине будут судить «производителей» поддельных батареек Duracell: где можно было купить подделку

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
1,8 т.
В Украине массово «штамповали» поддельные батарейки Duracell — дело о спекулянтах передано в суд
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В Украине будут судить участников преступной группы, которые незаконно изготавливали и продавали по всей стране поддельные батарейки под видом известного бренда Duracell. Всего было подделано почти 120 тысяч элементов питания.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что расследование было инициировано после обращения правообладателя – американской компании DURACELL BATTERIES BVBA.

Детали преступной схемы

  • В 2024–2025 годах в Украину было ввезено более 1,4 млн немаркированных батареек.
  • На территории Львовской области с помощью специального оборудования на продукцию наносились знаки товарной марки Duracell и других брендов (в ходе расследования было доказано незаконное нанесение ТМ Duracell как минимум на 119,2 тыс. батареек).
  • Контрафактную продукцию сбывали по всей территории Украины.
  • Таким образом, общая сумма материального ущерба, нанесенного американской компании, превысила 5 млн гривен.
Изъята партия поддельных батареек Duracell
Организаторов подпольного производства Duracell предстанут перед судом.

Что будет дальше

Обвинительное заключение в отношении трех участников махинации направлено в суд. Им инкриминируется:

  • ч. 3 ст. 229 УК Украины – незаконное использование знака для товаров и услуг, повлекшее материальный ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, одному из фигурантов дополнительно предъявлено обвинение по:

  • ч. 3 ст. 201-3 УК Украины – контрабанда товаров.
Поддельные батарейки было трудно отличить от оригинальных
Этикетки Duracell наклеивали на батарейки неизвестного происхождения

Как уже сообщал OBOZ.UA, абсолютное большинство украинцев имеет опыт покупки реплик известных брендов, как правило, именно из-за более низкой стоимости. И хотя большинство понимает, что реплика является контрафактной продукцией, треть покупателей не считает это нарушением закона, а среди самых популярных топовых товаров, которые подделывают, – одежда, парфюмерия и обувь.

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УкраинаподделкаБюро экономической безопасности (БЭБ)фальсификат
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