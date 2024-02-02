В Украине будут судить бывшего вице-президента крупной авиакомпании: "обворовал" аэропорт "Борисполь" на миллионы

В Украине будут судить бывшего вице-президента ЧАО "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Его обвиняют в завладении более 10 млн грн "Международного аэропорта "Борисполь".

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Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре. Там отметили: завладевать средствами аэропорта бывшему вице-президенту МАУ помогал бывший экс-бухгалтер авиакомпании, который сейчас находится в розыске. А материалы по нему "выделены в отдельное производство".

Как рассказали в прокуратуре, в рамках заключенного договора совместной деятельности работники МАУ осуществляли техническое обслуживание и ремонт воздушных судов в помещениях "Борисполя". Отвечал же за это подозреваемый вице-президент компании.

Согласно же условиям договора, половину прибыли от техобслуживания судов МАУ должны были перечислять на счет "Борисполя". Однако совместно с бывшим главным бухгалтером авиакомпании обвиняемый "скрыл от госпредприятия реальные объемы полученных средств за выполнение работ".

"Таким образом, они завладели более 10 млн грн, которые должны были перечислить ГП "Международный аэропорт "Борисполь". Чем нанесли ущерб государству", – говорится в сообщении.

Когда откроют аэропорт "Борисполь"

В свою очередь, замглавы Офиса президента Ростислав Шурма ранее заявил, что Украина прилагает значительные усилия для возобновления авиасообщения. При этом подчеркнув: приоритетом является открытие именно "Борисполя".

"Если инвесторы и бизнесмены не смогут комфортно и быстро добираться до нужных мест, они не придут и ничего не сделают. ... Я могу сказать, что мы очень интенсивно работаем над возобновлением авиасообщения в Украине. ... Обязательно сделаем все возможное, чтобы это реализовать", – сказал замглавы Офиса президента.

В то же время, каких-либо сроков возобновления авиасообщения – даже приблизительных – Шурма не назвал. Он объяснил: от самой Украины в этом вопросе зависит не очень много.

В свою очередь, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее четко обозначал: единственным условием для возобновления полетов станет наличие у военных всех необходимых средств для защиты неба. Он объяснил: в настоящее время все украинские аэродромы – "оперативные". И все они находятся в подчинении военных.

"Надо понимать, какая существует безопасность или опасность... Если противник понимает, что в Украине есть функционирующий аэропорт, то будет в нем видеть потенциальную цель", – констатировал Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA, ряд крупных авиакомпаний готовы вернуться на украинский рынок – причем, как лоукостеры, так и "обычные". Как только позволит ситуация с безопасностью, им понадобится совсем немного времени на возобновление полетов – перевозчики уже работают над этим.

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