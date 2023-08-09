В Украине аномальная ситуация на рынке труда: к чему готовиться

В Украине критически не хватает рабочих кадров. Речь идет практически о специалистах большинства профессий. Через два-три года экономический рост будет ограничен главным фактором: некому будет работать.

Видео дня

Часть украинцев служит в ВСУ, другие – выехали за границу. Как пишет Telegraf, Европейская Бизнес Ассоциация четвертый раз провела опрос бизнеса в четырех стратегических регионах, где сосредоточены ее местные офисы — Львов (объединяет компании из областей на западе), Одесса (юг), Харьков (восток), Днепр (центр). Общими вызовами для большинства регионов являются вопросы мобилизации, предсказуемости процедуры бронирования, оттока рабочей силы за границу.

Руководитель Ассоциации мебельщиков Украины Надежда Родионова говорит, что уже сейчас отрасли не хватает рабочих рук, и предприятия чуть ли не с улицы готовы зазывать прохожих и ставить у станка.

На существенную нехватку квалифицированных работников в строительстве и смежных отраслях указывает и владелец строительной компании "Феникс групп" Назар Бенч: "С началом мобилизации на всех предприятиях строительной отрасли столкнулись с нехваткой профильных специалистов. В свою очередь, производства часто расположены в небольших городах, что ограничивает и делает процесс поиска персонала более затратным. Такая тенденция с кадрами негативно сказывается и на экономических показателях предприятий, и на отрасли в целом".

В органах власти осознают проблему. "Зачастую на работу ищут водителей, грузчиков, подсобных рабочих, трактористов, продавцов. Особенно не хватает младшего медицинского персонала", — говорит депутат Верховной Рады, секретарь комитета образования, науки и инноваций Наталья Пипа.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы назвали самую простую работу в Польше. Зарабатывать можно около 35 тыс. грн в месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!