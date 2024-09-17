В Украине активно продают и покупают старые "айфоны": сколько стоит iPhone 13 в 2024 году

Смартфон iPhone 13 вышел еще в сентябре 2021 года, и до сих пор пользуется популярностью. Купить iPhone 13 на 256 Гб еще можно у официальных продавцов (по 32 999 грн), но при этом телефоном активно торгуют на вторичном рынке – по цене от 15 тыс. грн в зависимости от места покупки и состояния гаджета.

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Об этом свидетельствует мониторинг OBOZ.UA. Пользователи продукции Apple в соцсетях называют эту модель лучшим среднебюджетником Apple в 2024 году.

Дело в том, что "Айфон 13", хоть и уступает более "молодым" моделям, разница в функционале не является критичной. Кроме того, по расчетам экспертов, обновления iOS на iPhone 13 будут приходить примерно до 2026-2027 года, так что у него даже есть некоторый запас актуальности, чем могут похвастаться не все старые модели "яблочных" смартфонов.

Внешне iPhone 13 отличается от наиболее актуальных моделей "челкой" – уже устаревшим вырезом под камеру в дисплее. Такая же есть на iPhone 11, 12 и 14.

Сколько стоит купить 256-гигабайтный "Айфон 13" в Украине

Новый iPhone 13 "из коробки" в магазинах техники предлагают по ценам от 29 575 до 34 999 грн. Стоимость зависит от продавца. У официалов цена одинаковая – 32 999 грн.

Уцененные и восстановленные телефоны продают дешевле. Их цена в магазинах – от 22,1 тыс. до 23,7 тыс. грн.

А вот б/у "айфоны" 13-й модели в Украине продают как на специализированных сайтах про торговле подержанной техникой, так и непосредственно с рук. Цены при этом довольно разные.

Купить б/у iPhone 13 а 256 Гб в рабочем состоянии в частных объявлениях предлагают по цене от 15 тыс. грн до 23,8 тыс. Под ремонт гаджеты продают и по 8 тыс. грн.

Стоит учитывать, что найти качественный б/у iPhone 13, вообще не имеющий неисправностей, на вторичном рынке достаточно сложно. Покупка "Айфона" "с рук" может быть связана с риском, поэтому специалисты советуют по возможности проверять телефон еще до его приобретения.

Уже проверенные б/у гаджеты обещают сайтах по продаже подержанной техники. Такие специализированные магазины предлагают старые 13-е "Айфоны" по 21-23 тыс. грн в завсимости от состояния смартфона.

Эта цена б/у "Айфона" соизмерима со стоимостью новых и далеко не самых бюджетных гаджетов с аналогичным объемом памяти. К примеру, за 21-23 тыс. грн можно купить Samsung Galaxy S23 FE, Poco F6 Pro, Google Pixel 6 Pro, Xiaomi 13T, Смартфон ZTE Nubia Flip и многие другие. При этом устройство от Apple 2021 года все же относится к премиум-классу.

Как сообщал OBOZ.UA, чтобы купить новый iPhone 16 Pro на 128 Гб, украинцам со средней зарплатой нужно работать 38 дней и откладывать все заработанные за этот период средства. Еще больше усилий для того, чтобы накопить на гаджет, придется приложить жителям Мексики, Таиланда, Индии, Вьетнама, Бразилии, Филиппин и Турции.

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