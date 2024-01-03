В супермаркетах резко изменили цены на популярный продукт: сколько теперь приходится платить

В Украине существенно выросли цены на картофель. Так, в начале 2024 года производители продают его на 11% дороже, чем в конце 2023-го – по 15-20 грн/кг. Выросла стоимость овоща и в супермаркетах: 3 января они продают его в среднем по 22,65 грн/кг, что более, чем на 5 грн выше средней цены декабря-2023. А учитывая рост цен у производителей, можно ожидать, что в будущем в торговых сетях картофель будет стоить еще дороже.

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О росте отпускных цен сообщили в EastFruit. Там отметили: главной причиной удорожания стало общее сокращение предложения картофеля в местных хозяйствах.

"Дело в том, что многие украинские производители, не имеющие мощностей для длительного хранения, завершили продажи картофеля еще в первой половине текущего сезона. А представители оптовых компаний жалуются на отсутствие необходимых объемов качественного картофеля в местных хозяйствах", – говорится в сообщении.

При этом, подчеркивается, сами фермеры жалуются на низкое качество продукта. Причиной чего, по их словам, неблагоприятными погодными условиями в период уборки.

"Продолжительные дожди негативно сказались не только на товарном виде картофеля, но и на его лежкости. Также, по словам производителей, посадочный материал, используемый в 2023 году, оставлял желать лучшего", – объяснили аналитики.

В результате, констатируют они, отпускные цены на картофель в Украине уже в среднем в 3,9 раза выше, чем в начале января прошлого года. Более того, многие игроки рынка уверены, что возможная нехватка качественного картофеля на рынке может привести к тому, что "уже в ближайшее время темпы удорожания данной продукции заметно ускорятся".

Какие цены в супермаркетах

Значительно выросли цены на картофель и в супермаркетах. Так, по данным Минфина, 3 января они продают его в среднем по 22,65 грн/кг, что сразу более чем на 5 грн превышает среднюю цену декабря-2023.

В целом же крупные торговые сети продают картофель по 21,9-22,9 грн/кг. В частности:

Metro – 22,9 грн/кг;

Auchan – 21,9 грн/кг;

Megamarket – 22,9 грн/кг;

Varus – 22,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине ожидается рост цен на продукты питания. В частности, чиновники прогнозируют, что подорожание начнется уже с января, а по некоторым позициям вообще не исключается дефицит – в частности, соли и ряда импортных продуктов.

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