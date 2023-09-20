В супермаркетах переписали ценники на популярный продукт: как изменилась его стоимость

В Украине подешевела гречка. В августе ее стоимость оказалась на 4,5% меньше, чем была в июле, и на 39,9% ниже по сравнению с декабрем 2022 года. Продолжилось удешевление и в сентябре – в супермаркетах гречка сейчас стоит меньше, чем в августе.

Кроме того, отметил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко, это самый низкий показатель с ноября 2021 года. Также августовская цена оказалась на 6,3% ниже той, которая была в начале полномасштабной войны – в феврале 2022 года.

"Рост цен на гречку продолжался до сентября 2022 года. Затем, с поступлением продукции нового урожая, началось постепенное снижение, которое продолжается по сей день и имеет все перспективы для продолжения", – рассказал ученый.

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Цены в супермаркетах

По состоянию на 20 сентября, средняя стоимость гречки в супермаркетах составляет в среднем 45,57 грн/кг, сообщает "Минфин". Это на 1,69 грн меньше средней цены августа в 47,26 грн.

Отделниые сети продают крупу по 32,9-69,9 грн за 1 кг. В частности:

Metro – 32,9 грн;

Auchan – 41,9 грн;

Novus – 37,59 грн;

Varus – 69,9 грн.

За год подорожало практически все

В целом же за год в Украине выросли цены практически на всю еду. С августа 2022 года по август 2023-го она подорожала на 7,7%. Больше всего – яйца, сразу на 35,4%. Также,по данным Госстата, значительно прибавили в стоимости мясо и мясопродукты – 20,2%.

Сразу несколько позиций подорожали более чем на 10%. Это:

фрукты – 14,3%;

рыба и продукты из рыбы – 13,7%;

сыр и творог – 11,9%;

молоко, масло – 10,8%.

Хлеб подорожал на 9,6%. Сахар – на 5,5%.

Меньше всего выросла стоимость макаронных изделий. Они подорожали на 3,7%.

Впрочем, некоторые позиции подешевели. Таких сразу три:

овощи утратили в стоимости 25,7%;

подсолнечное масло – 6,4%;

хлебопродукты – 0,4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, глобальные же цены на продовольствие в целом снижаются, но ряд ключевых продуктов стремительно дорожает. В частности, в августе стоимость риса подскочила до 15-летнего максимума, а сахар подорожал на 1,3% по сравнению с июлем.

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