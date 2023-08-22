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В супермаркетах новые цены: как изменилась стоимость популярной крупы

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Как изменилась стоимость гречки в Украине

В Украине подешевела гречка. По состоянию на 22 августа ее продают в среднем по 43,87 грн/кг, что на 5,21 грн меньше средней цены июля в 49,08 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в супермаркетах гречку продают по 38-56 грн/кг. В частности:

  • Metro – 39,9 грн;
Сколько стоит гречка в Metro
  • Auchan – 41,9 грн;
Какая цена гречки в Auchan
  • Varus – 55,9 грн;
Какая стоимость гречки в Varus
  • Novus – 37,79 грн.
В Украине подешевела гречка

Цены постоянно снижаются

Падают же цены на гречку уже год. Последний раз эта крупа дорожала в августе-2022 – до 92,73 грн/кг. После этого же был только спад:

  • сентябрь-2022 – до 87,94 грн;
  • октябрь – до 80,78 грн;
  • ноябрь – до 76,99 грн;
  • декабрь – до 73,85 грн;
  • январь-2023 – до 69,4 грн;
  • февраль – до 66,16 грн;
  • март – до 64,43 грн;
  • апрель – до 55,09 грн;
  • май – до 52,12 грн;
  • июнь – до 51,64 грн;
  • июль – до 49,08 грн.
Падают цены на гречку уже год

Переизбыток на рынке

На цену гречки может влиять ее переизбыток на рынке. Как рассказали эксперты agronews.ua:

  • общие потребности в гречке в Украине оцениваются в 125-130 тыс. тонн/год;
  • в текущем сезоне с учетом переходных остатков наш имеющийся ресурс будет составлять 165 тыс. тонн.

"Этого более чем достаточно как для обеспечения внутренних потребностей, так и для формирования экспортного потенциала на уровне не менее 20 тыс. тонн", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, подешел в Украине и картофель. Так, 21 августа его продавали в среднем по 11,9 грн/кг, что на 11 грн меньше по сравнению со средней ценой июля в 22,9 грн.

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