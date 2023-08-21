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Магазины переписали цены: как изменилась стоимость популярного овоща

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Украине изменили цены на картофель

Цены на картофель в Украине резко снизились. Так, 21 августа его продавали в среднем по 11,9 грн/кг, что на 11 грн меньше по сравнению со средней ценой июля в 22,9 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в отдельных сетях супермаркетов картофель продают по 11-13 грн за 1 кг:

  • Auchan – 10,9 грн;
Сколько стоит картофель в Auchan
  • Megamarket – 12,9 грн.
Цены на картофель в Megamarket

Еще больше подешевел молодой картофель – на 11,24 грн/кг, до средних 12,17 грн. Цены в магазинах (за 1 кг):

  • Metro – 10,3 грн;
Сколько стоит молодой картофель в Metro
  • Auchan – 17,5 грн;
  • Novus – 8,99 грн;
Какие цены на солодой картофель в Novus
  • Varus – 11,9 грн.

А вот розовый картофель сбросил с цены сразу 31,94 грн/кг. Так, если в июле он стоил в среднем 47,19 грн, то 21 августа – 15,25 грн. Цены в супермаркетах (за 1 кг):

  • Auchan – 15,5 грн;
Сколько стоит красный картофель в Auchan
  • Novus – 14,99 грн.
Цена на розовый картофель в Novus

Хватит ли урожая

В то же время, по словам директора Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК) Ярослава Андреева, Украина третий год подряд соберет хороший урожай картофеля. "По состоянию на середину августа можно сказать, что основной объем товарного картофеля на полях уже сформирован, и мы можем уже достаточно уверенно сказать, что в этом году будет хороший урожай", – сказал он.

При этом эксперт подчеркнул: в Украине традиционно очень сложно считать объемы производимого картофеля. Ведь до 90% этого овоща выращивается в частных хозяйствах для собственного потребления. Из-за чего этот объем не попадает в какую-либо статистику.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине резко подорожали огурцы. Всего за неделю цены выросли среднем на 23%.

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