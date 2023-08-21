Магазины переписали цены: как изменилась стоимость популярного овоща

Цены на картофель в Украине резко снизились. Так, 21 августа его продавали в среднем по 11,9 грн/кг, что на 11 грн меньше по сравнению со средней ценой июля в 22,9 грн.

Видео дня

Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в отдельных сетях супермаркетов картофель продают по 11-13 грн за 1 кг:

Auchan – 10,9 грн;

Megamarket – 12,9 грн.

Еще больше подешевел молодой картофель – на 11,24 грн/кг, до средних 12,17 грн. Цены в магазинах (за 1 кг):

Metro – 10,3 грн;

Auchan – 17,5 грн;

Novus – 8,99 грн;

Varus – 11,9 грн.

А вот розовый картофель сбросил с цены сразу 31,94 грн/кг. Так, если в июле он стоил в среднем 47,19 грн, то 21 августа – 15,25 грн. Цены в супермаркетах (за 1 кг):

Auchan – 15,5 грн;

Novus – 14,99 грн.

Хватит ли урожая

В то же время, по словам директора Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК) Ярослава Андреева, Украина третий год подряд соберет хороший урожай картофеля. "По состоянию на середину августа можно сказать, что основной объем товарного картофеля на полях уже сформирован, и мы можем уже достаточно уверенно сказать, что в этом году будет хороший урожай", – сказал он.

При этом эксперт подчеркнул: в Украине традиционно очень сложно считать объемы производимого картофеля. Ведь до 90% этого овоща выращивается в частных хозяйствах для собственного потребления. Из-за чего этот объем не попадает в какую-либо статистику.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине резко подорожали огурцы. Всего за неделю цены выросли среднем на 23%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!