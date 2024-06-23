В супермаркетах нарушают права украинцев: что запрещено делать охранникам

Зачастую охранники в супермаркетах и магазинах работают в них по найму от других компаний, а потому не представляют эти заведения. Соответственно, они и не имеют права заставлять покупателей платить за испорченный товар. Если же они все же делают это, то грубо нарушают законодательство, что является причиной для вызова полиции.

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Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили:

по поводу товаров покупателям всегда следует разговаривать только с продавцами магазина;

товара с испорченной упаковкой не должно быть в магазине. Соответственно, наличие такового является ответственностью заведения, а не покупателя.

"Охранники не имеют права говорить, что делать с товарами, – часто они не представляют магазин. Если заставляют оплатить испорченный товар, это грубое нарушение многих статей Закона Украины "О защите прав потребителей". Поэтому можно обращаться в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Нужно требовать просмотра видео с камер наблюдения

При этом подчеркивается: в подобной ситуации покупателю стоит активно пытаться доказать свою невиновность. В частности, требовать просмотра видео с камер наблюдения.

Впрочем, это может не возыметь нужного действия. В таком случае эксперты советуют вызывать полицию.

Украинцев заставляют переплачивать в супермаркетах

Также супермаркеты и магазины нередко проводят мелкие "махинации" со стоимостью товаров. Делают они это ради того, чтобы получить от покупателей больше денег. Для этого, в частности, специально устанавливают такие цены, чтобы не отдавать покупателям всю сдачу.

"Коварность" схемы состоит в том, что в каждом из таких случаев речь идет о разнице в стоимости товара в несколько копеек. Однако для торгового заведения при большом потоке клиентов полученная таким образом сумма может оказаться достаточно значительной.

Работает "схема" по принципу округления: менее 5 копеек имеет право оставить себе магазин, а более 5 копеек должны "простить" покупателю.

Таким образом, цены можно устанавливать так, чтобы отдавать покупателям не всю сдачу и, соответственно, увеличивать прибыль торгового заведения. При этом сам покупатель может ничего и не заметить:

в каждом из многих случаев речь идет о разнице в стоимости в несколько копеек;

магазины специально устанавливают такие цены, чтобы все округления были не в пользу покупателя – например, при цене в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн или 9,99 грн вы все равно должны заплатить магазину 10 грн.

Впрочем, не стать жертвой уловки супермаркетов можно. Для этого достаточно лишь расплачиваться картой. Ведь тогда правила округления не действуют.

Как сообщал OBOZ.UA, под предлогом же того, что нечем давать сдачу, кассиры в супермаркетах или магазинах могут отказаться принимать у покупателей те или иные купюры и монеты. Однако такие действия являются нарушением законодательства о защите прав потребителей. А потому в такой ситуации следует подавать жалобу.

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