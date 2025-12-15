В супермаркетах нарушают права украинцев: что запрещено делать охранникам

Охранники в супермаркетах и магазинах не имеют законного права требовать с покупателей компенсацию за поврежденный товар. Если же они это делают, то нарушают закон. Ведь зачастую работают не напрямую, а через сторонние охранные фирмы, а потому не являются сотрудниками самих торговых точек.

Как подчеркнули эксперты "Защиты прав потребителей", все вопросы, касающиеся товара, с покупателями должны решать исключительно работники магазина. При этом:

Ответственность за наличие товара несет магазин, а не покупатель.

Товар с повреждённой упаковкой вообще не должен находиться в продаже.

"Охранники не имеют права указывать, что делать с товаром, – часто они не представляют сам магазин. Требование оплатить повреждённый товар – это грубое нарушение законодательства. В таких случаях нужно обращаться в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

На охранников нужно вызывать полицию

В то же время, отмечается, если охранник настаивает на оплате, покупателю следует требовать просмотра записей с камер видеонаблюдения. Ведь так можно доказать свою невиновность.

Однако, отмечают специалисты, это не всегда дает нужный результат. В таком случае также лучше всего вызвать полицию.

Что делать, если в супермаркетах отказываются принимать гривни определенных номиналов

В то же время, отмечается, если кассиры отказываются принимать те или иные купюры и монеты из-за того, что им якобы нечем давать сдачу, следует обращаться с жалобой к руководству заведения. Ведь подобное поведение является нарушением законодательства.

Дело в том, объяснили специалисты, что именно на кассиров возлагается обязанность самостоятельно следить за наличием необходимой суммы для сдачи. А потому требование предъявить определенную сумму или принуждение к размену крупной банкноты в другом месте следует рассматривать как неправомерное перекладывание сотрудником магазина своих обязанностей на покупателя.

"Проблема отсутствия сдачи – не ваша ответственность, а кассира. Если кассир продолжает утверждать обратное, следует обращаться к администрации магазина и указывать, что кассир пытается переложить свои обязанности на покупателя", – пояснили эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, также в супермаркетах, могут использовать весы, которые не прошли поверку. Целью таких действий может быть обвешивание покупателей. Однако подобная практика является прямым нарушением потребительских прав, а потому сами покупатели имеют право жаловаться на такие заведения:

