В супермаркетах нарушают права украинцев: что нельзя делать продавцам

Сотрудники супермаркетов и магазинов не имеют права заставлять покупателей оплачивать поврежденный или разбитый товар. Однако только в том случае, если это произошло случайно.

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Это объяснили эксперты "Защиты прав потребителей". Там отметили: работники заведений торговли самостоятельно могут лишь зафиксировать факт повреждения имущества.

"Если товар поврежден ненамеренно – тогда законодательство на стороне потребителей. Согласно ст. 323 Гражданского кодекса Украины, риск случайного уничтожения и порчи имущества несет его собственник, если иное не установлено договором или законом. Ведь покупатель – не собственник, пока не заплатит за товар", – отметили эксперты.

При этом они подчеркнули: согласно ст. 17 Закона Украины "О защите прав потребителей", запрещается принуждать потребителя покупать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ему ассортимента. Соответственно, "никто не может заставить вас оплатить поврежденный или разбитый товар".

В то же время, отмечается, если же представители заведения настаивают на вине клиента, то должны доказать ее в суде – ведь самостоятельно взимать такие выплаты они не имеют права. Покупателям же в таком случае следует вызывать полицию.

"Рекомендуем субъектам хозяйствования учесть возможные риски повреждения товара при его раскладке, покупателям быть осторожными. А при возникновении спорных ситуаций вызвать полицию", – подытожили эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, кассиры в супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты – под предлогом того, что им нечем давать сдачу. Однако подобное поведение является нарушением законодательства.

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