В сети "Эпицентр" произошел масштабный сбой: приложение не работает, в магазинах нельзя совершить покупку

Торговая сеть " Эпицентр " испытала масштабный технический сбой, из-за которого в торговых центрах компании невозможно рассчитаться за покупки. О проблемах сообщают из Киева и других городов Украины.

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Первыми об этом сообщили пользователи соцсетей и местные СМИ, заявляя о возможной ночной атаке хакеров. Позже информацию о сбое подтвердили и в самой компании, но его причину не указали.

"В ночь на 28 апреля 2025 года в сети торговых центров Эпицентр произошел технический сбой, повлиявший на работу торговой сети... Компания принимает все необходимые меры для скорейшего возобновления работы торговых центров", – подчеркнули в "Эпицентре".

Отмечается, что онлайн-магазин сети продолжает работать и принимать заказы. Впрочем, из-за сбоя возможны задержки в доставке заказов клиентам.

Некоторые из пользователей сообщают, что не могут войти в мобильное приложение магазина. Редакция OBOZ.UA в этом тоже убедилась – по состоянию на 10.55 при открытии программы загружалось только синее стартовое окно.

Впрочем, в некоторых городах "Эпицентры" продолжают работать. В частности, сбой не задел магазин в Кривом Роге.

"Работает много магазинов, Кривой Рог не пострадал. Есть сервисы, которые не работают – облачные, но кассы работают, товар отпускают", – цитирует директора местного супермаркета издание "СВОЇ | Кривий Ріг".

Как уже сообщал OBOZ.UA, 23 марта по онлайн-инфраструктуре "Укрзалізниці" был нанесен киберудару со стороны России. В результате перестали работать продажи билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и онлайн-поддержка. Но оперативная реакция компании и государственных киберспециалистов позволила избежать остановки железнодорожного сообщения и быстро вернуть систему в рабочее состояние.Уже 27 марта в компании заявили о возобновлении онлайн-продажи билетов.

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