"Укрпочта" выпустила уникальную марку: получить смогут не все

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" выпустил марки в поддержку "Укрзалізниці" после самой массовой хакерской атаки в своей истории. Но купить их в почтовом отделении нельзя будет – их получат пассажиры, оставившие слова поддержки железнодорожникам.

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Об этом сообщили в "Укрзалізнице" и на "Укрпочте". Отмечается, что всего будет выпущено 100 листов с марками. Их разыграют среди пассажиров, оставивших слова поддержки в форме обратной связи в приложении (с момента его восстановления и до момента возвращения утраченных билетов) "Укрзалізниці". С ними свяжутся в течение недели, а марки доставят "Укрпочтой".

Художник Александр Никитюк изобразил на марке два главных элемента – подстаканник со стаканом чаем, знакомый каждому пассажиру "Укрзалізниці". Также на ней есть надпись "1440".

"Именно на 1440 километров простирается самый длинный маршрут страны Запорожье – Ужгород. И именно +1440 "объятий" будет начислено тем, кто выиграет марки. Потому что железные объятия преодолевают любые расстояния и любые преграды!" – объяснили в "Укрпочте".

Кибератака на "Укрзалізницю": как восстанавливали услуги

23 марта по онлайн-инфраструктуре "Укрзалізниці" был нанесен киберудару. В результате перестали работать такие онлайн-сервисы компании:

продажа билетов через приложение и сайт;

и сайт; онлайн-сервисы заказа услуг ;

; онлайн-поддержка.

Это признали очередным подтверждением целенаправленных действий России по дестабилизации критической инфраструктуры Украины. В то же время, оперативная реакция компании и государственных киберспециалистов позволила избежать остановки железнодорожного сообщения и быстро вернуть систему в рабочее состояние.

Уже 27 марта в компании заявили о возобновлении онлайн-продажи билетов. На первом этапе заработал только базовый функционал услуги, однако и с ним у пользователей возникли проблемы: препятствием для приобретения билетов стали невозможность войти в приложение, забронировать место, оплатить покупку и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, к Пасхе, которую в 2025 году празднуют 20 апреля, "Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд из Киева в популярный среди украинцев туристический центр – Одессу. Впрочем, поезд будет временным – рейсы запланированы только на 18 и 21 апреля. Стоимость билетов в купе поезда на рейс 18 апреля из Киева составляет 908,02 грн.

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