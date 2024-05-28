В России введут режим ЧС из-за массовой потери зерна: что произошло

Российский Минсельхоз планирует ввести режим чрезвычайной ситуации из-за майских заморозков, которые привели к потере почти 20 млн тонн урожая зерна в ключевых черноземных регионах страны. Россияне надеются, что такое решение поможет фермерам получить страховку. Но от недостатка урожая это все равно не спасает – часть площадей уже не подлежит пересеву, что приведет к существенному снижению сбора пшеницы.

Об этом сообщает РосСМИ. По оценкам Российского зернового союза (РВС), из-за майских заморозков, коснувшихся посевов в 23 субъектах РФ, аграрии потеряют около 18 миллионов тонн зерна.

Первоначальный прогноз сбора урожая составлял 142 – 147 миллионов тонн, однако теперь ожидается, что сборы составят всего 129 миллионов тонн. На пресс-конференции глава РВС Аркадий Злочевский отметил, что в общей сложности пострадали 1,5 миллиона гектаров посевных площадей. Злочевский также подчеркнул, что таких поздних заморозков не было более ста лет, и потери уже достаточно значительны.

Возможности и ограничения пересева

По оценкам РВС, только 60% пострадавших площадей подлежат пересеву, что составляет около 900 тысяч гектаров. Однако из-за поздних заморозков времени на пересевание практически не осталось. Если пересевка все же произойдет, это будет означать поздний сбор урожая, который может быть под угрозой из-за неблагоприятных погодных условий, что может привести к дополнительным потерям урожая.

Региональный режим ЧС из-за заморозков уже введен в восьми регионах России, среди которых Липецка, Воронежская, Тамбовская, Волгоградская и Орловская области. Больше всего пострадали Воронежская и Волгоградская области. Заморозки также затронули другие крупные аграрные регионы, такие как Курская, Ростовская, Саратовская и Пензенская области.

Сборы основной культуры – пшеницы, по прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), могут снизиться до 81,5 миллиона тонн, что почти на 12 миллионов тонн меньше начальных оценок. Пересеять пшеницу уже невозможно, что значительно ухудшает общий прогноз.

Проблемы в сельском хозяйстве России не ограничиваются только заморозками. Генеральный директор "Радекон" Андрей Сизов отмечает, что аграрии пытались сэкономить на средствах защиты растений, что привело к критическому влиянию непогоды на посевы. Кроме того, из-за погодного кризиса ожидается ряд банкротств сельхозпроизводителей, уже потерпевших удар от экспортных пошлин.

"У российских аграриев был достаточно большой запас крепости, на который опирались рекордные урожаи прошлых двух лет, но последствия введения пошлин начинают сказываться ", – отмечает Сизов. Учитывая эти обстоятельства, предусматривается передел земельных угодий, что будет иметь дополнительное влияние на сельскохозяйственную отрасль страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам напомнили, как в 2022 году экономисты предполагали практически моментальный – до конца того же 2022-го – обвал экономики России. На самом деле, такие прогнозы, в частности от Михаила Кухара, изначально не содержали правильных расчетов и были сделаны непрофессионально.

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