В России разразился скандал из-за монеты "Ежик в тумане": центробанк РФ обвинили в краже

Режиссер мультфильма "Ежик в тумане" Юрий Норштейн обвинил Центробанк России в краже, поскольку монеты с образом ежика выпустили без его согласия. В ответ Центробанк заявил, что соблюдал все юридические процедуры и имеет соглашение с "Союзмультфильмом", который, согласно закону, владеет правами на мультфильм.

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Об этом пишут росСМИ. Его возмущение вызвано тем, что автор и художник мультфильма не дали согласия на использование образа, а также тем, что процесс согласования, по его мнению, был проведен с нарушениями.

Норштейн подчеркнул, что права на оригинальные изображения принадлежат ему и его жене, художнице Франческе Ярбусовой, создавшей все визуальные образы для мультфильма. Он обвинил Центробанк в плагиате и отметил, что "Союзмультфильм" после реорганизации незаконно получил права на работы советских художников, включая его мультфильм.

Центробанк РФ выпустил монеты в честь мультфильма "Ежик в тумане" в рамках серии "Русская (советская) мультипликация". Представители Центробанка сообщили, что все юридические процедуры были соблюдены, и у них есть соглашение с "Союзмультфильмом", который, согласно закону, владеет правами на этот фильм. Студия заверила, что имеет все необходимые права использования интеллектуальной собственности для выпуска монет.

Банк России выпустил серию памятных монет, посвященных известным персонажам советской мультипликации, среди которых особое место занимает "Ежик в тумане". Монеты доступны в трех вариантах:

серебряная монета номиналом 3 рубля : эта монета изготовлена из высококачественного серебра и имеет цветное изображение культового персонажа на оборотной стороне. Ёжик стоит на бугорке, всматриваясь в туман, идеально воспроизводящий атмосферу мультфильма. На лицевой стороне расположен государственный герб России;

: эта монета изготовлена из высококачественного серебра и имеет цветное изображение культового персонажа на оборотной стороне. Ёжик стоит на бугорке, всматриваясь в туман, идеально воспроизводящий атмосферу мультфильма. На лицевой стороне расположен государственный герб России; стальные монеты с никелевым покрытием номиналом 25 рублей : эти монеты отличаются меньшей сложностью в производстве и не имеют цветных элементов, но все же передают характерный образ ежика;

: эти монеты отличаются меньшей сложностью в производстве и не имеют цветных элементов, но все же передают характерный образ ежика; медно-никелевые монеты с цветным покрытием номиналом 25 рублей : благодаря яркому цветному изображению они привлекают внимание коллекционеров и поклонников советской анимации.

Монеты стали объектом интереса среди коллекционеров и почитателей творчества Юрия Норштейна, поскольку они олицетворяют один из самых культовых персонажей советского анимационного кино. Они являются законным платежным средством в России, но их основная ценность – коллекционная.

Основная проблема, возникшая между Норштейном и Центробанком РФ, касается прав на интеллектуальную собственность. После реорганизации студии "Союзмультфильм" в 2019 году права на многие советские фильмы, в том числе и на "Ежика в тумане", перешли в эту организацию. Студия "Союзмультфильм" теперь вправе заключать соглашения об использовании этих произведений, что и было сделано в случае с монетами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Дональд Трамп выпустил памятные серебряные монеты по цене $100, на которых изображены его портрет и Белый дом. Монеты символизируют устойчивость и силу американского народа и предназначены для коллекционеров, однако они не являются законным платежным средством.

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