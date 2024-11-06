В России произошел мошеннический коллапс: государственный Сбербанк допустил утечку данных почти 90% клиентов

Из-за информационных истоков Сбербанка в открытом доступе находятся около 90% россиян. Эта ситуация повлекла за собой резкий рост телефонного мошенничества и существенные финансовые потери граждан.

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Об этом сообщил глава правления Сбербанка Станислав Кузнецов на SOC-форуме. По его словам, ситуация с утечками стала критической: в открытом доступе находится более 3,5 миллиарда строк данных, содержащих личную информацию россиян.

Сбербанк провел анализ по итогам 2023 г. и первого полугодия 2024 г., который выявил основные источники утечек данных. Среди них преобладают интернет-магазины и медицинские учреждения, ставшие слабыми звеньями в безопасности обработки данных. Банковские учреждения, согласно данным, менее уязвимы: на них приходится не более 2% всех истоков. Однако это не снимает проблему, ведь граждане сталкиваются с опасностью использования их данных мошенниками.

В 2024 году ситуация с телефонным мошенничеством в России обострилась. По данным Сбербанка, в пиковые периоды, например, в феврале-марте, фиксировалось до 20 миллионов мошеннических звонков в сутки, что является абсолютным рекордом. Мошенники активно используют личную информацию, попавшую в открытый доступ, для обмана граждан. В настоящее время количество таких звонков снизилось до 6-6,5 миллионов в сутки, но угроза остается высокой.

В результате утечек данных и активности мошенников, аналитики Сбербанка прогнозируют, что к концу года убытки российских граждан могут достичь 250 миллиардов рублей. Общие экономические потери России от кибератак и мошеннических действий в 2023-2024 годах могут приблизиться к 1 триллиону рублей, если ситуация с утечками не будет взята под контроль.

Российские медицинские учреждения и онлайн-магазины остаются одними из основных источников утечек персональных данных. Открытый доступ к такой информации повышает риск злоупотреблений, ведь злоумышленники получают легкий доступ к идентификационным данным граждан. Это создает сложную ситуацию для правоохранительных органов и финансовых учреждений, которые должны оперативно реагировать на мошеннические попытки и повышать уровень защиты данных.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, жителей России в ближайшем будущем может ожидать заморозка депозитов. Такой сценарий возможен, если на фоне предстоящего снижения процентных ставок россияне побегут в банки забирать свои деньги, что в свою очередь приведет к галопирующей инфляции.

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